Chính trị

Nhân sự

Lâm Đồng: Điều động nhiều cán bộ giữ chức vụ chủ chốt cấp cơ sở

SGGPO

Chiều 9-11, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Trần Mậu Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đến Đảng ủy xã Kiến Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kiến Đức.

1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trao quyết định cho các cán bộ được điều động

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng đến Đảng ủy xã Hàm Thuận, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng đến Đảng ủy đặc khu Phú Quý, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý.

2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc trao quyết định cho các cán bộ

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đến Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo đến Đảng ủy xã Bắc Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình đến Đảng ủy xã Liên Hương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương.

Ông Nguyễn Trường Sa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liên Hương đến Đảng ủy xã Tuy Phong, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong.

Ông Trần Hoàng Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tà Hine đến Đảng ủy xã Tà Năng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng.

Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Năng đến UBND tỉnh Lâm Đồng để Chủ tịch UBND tỉnh điều động đến Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm Thành Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong đến Đảng ủy phường Phú Thủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thủy.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thuận kể từ ngày 9-11-2026.

Ông Lê Hồng Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý kể từ ngày 9-11-2026.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Trần Mậu Dũng Sở Xây dựng Lâm Đồng UBND xã Bắc Bình Hàm Thuận Huỳnh Ngọc Thanh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trường Sa Kiến Đức UBND xã Vĩnh Hảo Nguyễn Vũ Linh Sang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn