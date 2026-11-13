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Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng

SGGPO

Quốc hội đã biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Theo thông cáo báo chí, chiều 13-11, dưới sự chủ tọa và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

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Ông Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết số 52/2026/QH16 ngày 13-11-2026 của Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê ở tỉnh Nghệ An. Ông hiện là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

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ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Hồ Sỹ Hùng thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

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