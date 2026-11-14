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Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lê Quốc Phong giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM

SGGPO

Ngày 14-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố: TPHCM, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2228/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Văn Được.

Tại Quyết định số 2236/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai.

Tại Quyết định số 2232/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Trường Sơn.

Trước đó, ngày 12-11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

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LÂM NGUYÊN

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Quyết định số 2229/QĐ-TTg UBND TP Đồng Nai Trương Thị Hương Bình UBND TPHCM Lê Trường Sơn Lê Quốc Phong Nguyễn Văn Được Miễn nhiệm Thành ủy TPHCM HĐND TPHCM

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