Sống khỏe

PGS-TS Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

SGGPO

Chiều 4-11, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: TRẦN MINH
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận những đóng góp của PGS-TS Đào Xuân Cơ trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhất là trong đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc bệnh viện đưa cơ sở tại Ninh Bình vào hoạt động. Sau 4 tháng, cơ sở này đã khám, chữa bệnh cho hơn 175.000 lượt người.

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Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ. Ảnh: MAI THANH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS-TS Đào Xuân Cơ bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tân Thứ trưởng nhấn mạnh, niềm tin của nhân dân là tài sản quý giá nhất của ngành y tế; giữ gìn và bồi đắp niềm tin ấy là trách nhiệm của mỗi người thầy thuốc và cán bộ lãnh đạo ngành.

Ông cũng khẳng định quyết tâm không để người bệnh thiệt thòi vì những bất cập của hệ thống, không để người thầy thuốc chân chính đơn độc trước khó khăn, áp lực nghề nghiệp.

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Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TRẦN MINH

PGS-TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996, bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2013 và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Ông từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (trước đây), sau đó chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó Giám đốc bệnh viện. Tháng 3-2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Với việc bổ nhiệm PGS-TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng.

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Thứ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Đào Xuân Cơ

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