Sáng 16-9, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một trên đường Trường Chinh, hướng cửa ngõ Tây Bắc từ ngã tư An Sương, phường Đông Hưng Thuận vào trung tâm TPHCM.

Việc rào chắn một phần lòng đường để thi công ga ST9 (Bà Quẹo), thuộc tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), khiến giao thông tại khu vực này ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng rào chắn một phần lòng đường Trường Chinh để thi công ga ST9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận từ khoảng 7 giờ 30 ngày 16-9, dòng xe trên đường Trường Chinh bắt đầu dồn ứ. Đến khoảng 8 giờ, đoạn ùn tắc kéo dài hơn 1km, tập trung chủ yếu từ khu vực cầu Tham Lương đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa.

Đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa, xe máy, ô tô ken đặc trên mặt đường. Nhiều thời điểm, các phương tiện chỉ có thể di chuyển từng đoạn ngắn rồi tiếp tục dừng lại. Dòng xe từ các tuyến đường nhánh liên tục nhập vào trục đường Trường Chinh càng khiến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Phương tiện ùn ứ trên đường Trường Chinh, sáng 16-9. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nguyên nhân chính là một phần lòng đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa và các tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Huỳnh Văn Gấm được rào chắn để phục vụ thi công ga Bà Quẹo và di dời hạ tầng kỹ thuật. Mặt đường bị thu hẹp, trong khi đây vốn là các tuyến có mật độ phương tiện rất cao vào giờ cao điểm.

Phương tiện ùn ứ trên đường Cộng Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa, khu vực rào chắn tạo thành điểm thắt trên trục đường vốn thường xuyên quá tải. Các phương tiện từ đường Trường Chinh hướng vào trung tâm phải dồn qua phần đường còn lại, trong khi lượng xe từ đường Cộng Hòa và các tuyến lân cận liên tục đổ về.

Đường Trường Chinh ùn tắc giao thông kéo dài do rào chắn thi công

Nhiều biển báo, bảng hướng dẫn lộ trình được lắp đặt dọc tuyến. Tuy nhiên, người đi đường cho biết việc thay đổi tổ chức giao thông khiến hành trình vào trung tâm mất nhiều thời gian hơn.

Anh Thanh Tùng (ngụ phường Đông Hưng Thuận) cho biết trước đây, khu vực đường Trường Chinh - Cộng Hòa thường ùn tắc. Từ khi có rào chắn, mặt đường bị thu hẹp, thời gian di chuyển càng kéo dài. “Tôi phải đi sớm hơn khoảng 30 phút nhưng nhiều hôm vẫn trễ giờ làm”, anh Tùng nói.

Xe cộ chen kín mặt đường Trường Chinh: Ảnh: QUỐC HÙNG

Một tài xế xe buýt chạy tuyến An Sương - Bến Thành cũng cho biết khu vực này thường xuyên là điểm ùn tắc vào buổi sáng. Khi mặt đường thu hẹp, xe buýt khó khăn trong việc di chuyển và trả, đón khách đúng giờ.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT được tăng cường điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua các giao lộ. Do lượng xe quá lớn và mặt đường bị thu hẹp, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra tại nhiều thời điểm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân từ khu vực An Sương vào trung tâm nên chủ động lựa chọn các tuyến thay thế như đường Trường Chinh - đường Chế Lan Viên - đường Nguyễn Hữu Dật - đường Lê Trọng Tấn - đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Trường Chinh, hoặc đường Trường Chinh - đường Hồ Đắc Di - đường Huỳnh Văn Gấm - đường Tân Kỳ Tân Quý - đường Trường Chinh để giảm áp lực cho khu vực công trường.

Phương tiện di chuyển khó khăn đường Cộng Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trục đường Cộng Hòa - Trường Chinh là tuyến huyết mạch kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất. Việc thi công metro số 2 trong thời gian dài được dự báo tiếp tục tác động đến giao thông khu vực, đòi hỏi tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt và hạn chế tối đa diện tích chiếm dụng mặt đường.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11km, gồm các ga ngầm, ga trên cao và depot Tham Lương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, góp phần tăng năng lực vận tải công cộng và giảm áp lực cho các tuyến đường cửa ngõ Tây Bắc khi đưa vào khai thác.

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QUỐC HÙNG