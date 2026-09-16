Chạy nước rút triển khai Luật Phát triển đô thị

Với khối lượng lớn nội dung phải hoàn thành trong thời gian ngắn, TPHCM đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” xây dựng hệ thống văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị trong cao điểm 30 ngày đêm với tinh thần không cầu toàn, việc rõ thì làm ngay, triển khai nhanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Hồ sơ đến đâu, xử lý đến đó

Buổi chiều lấy ý kiến chuyên gia, tối cùng ngày, cán bộ Sở Công thương TPHCM tiếp tục làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố để hoàn thiện các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tại kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào ngày 21-9.

Đại diện Sở Công thương cho hay, theo Luật Phát triển đô thị, HĐND TPHCM có trách nhiệm cụ thể hóa nhiều chính sách liên quan đến thành lập, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do, mô hình tổ chức, quản lý và các chính sách ưu đãi. Sở Công thương đã chuẩn bị hồ sơ từ tháng 6-2026; lấy ý kiến các sở, ngành hai lần; tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp.

Không riêng Sở Công thương, nhiều cơ quan của thành phố đang tập trung cao độ chuẩn bị hồ sơ trình HĐND TPHCM trong cao điểm 30 ngày đêm tổ chức triển khai Luật Phát triển đô thị. Chỉ riêng trong tháng 9-2026, Ban Đô thị HĐND TPHCM được phân công thẩm tra 22 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, bao quát nhiều vấn đề trực tiếp định hình không gian và phương thức phát triển đô thị. Thay vì chờ hồ sơ chính thức chuyển đến, Ban Đô thị tham gia từ sớm, ngay từ khi các sở, ngành xây dựng dự thảo.

Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM Hoàng Tùng thông tin, ban đã chủ động phối hợp để trao đổi những vấn đề lớn về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, nội dung chính sách và tính khả thi. Khi hồ sơ chính thức trình HĐND, từng thành viên và bộ phận tham mưu được phân công nghiên cứu theo nhóm lĩnh vực, đối chiếu quy định pháp luật, đánh giá tác động... Các nội dung còn ý kiến khác nhau tiếp tục được trao đổi với Sở Tư pháp và cơ quan liên quan để tháo gỡ ngay, tránh dồn việc về khâu cuối. Đối với những chính sách mới, phạm vi tác động lớn hoặc có cơ chế đặc thù, việc thẩm tra phải thực hiện sâu hơn, qua nhiều vòng.

“Những nội dung như lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể thành phố, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng hay chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ đều có tác động lâu dài đến cấu trúc phát triển của TPHCM nên phải được rà soát kỹ”, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM nói.

Qua thẩm tra của Ban Đô thị, dự kiến có 14 tờ trình về quy phạm pháp luật được trình tại kỳ họp tháng 9. Vì vậy, theo đồng chí Hoàng Tùng, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức công việc khoa học và phối hợp chặt chẽ. Tinh thần chung là không vì tiến độ mà giảm chất lượng thẩm tra, nhưng cũng không để thủ tục làm chậm những cơ chế cần thiết cho phát triển.

Khu vực cảng Phước Long (phường Thủ Đức, TPHCM), một trong những đầu mối logistics quan trọng của thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Không để cơ chế chậm nhịp

Ban Pháp chế HĐND TPHCM cũng tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng cao nhất. Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM Phạm Quỳnh Anh cho biết, ngay từ khi nhận các bản dự thảo nghị quyết từ cơ quan tham mưu, ban đã phân công thành viên nghiên cứu trước theo từng nhóm vấn đề và tổ chức khảo sát để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Công tác khảo sát, thẩm tra được Ban Pháp chế HĐND TPHCM triển khai theo phương thức “hồ sơ đến đâu, xử lý dứt điểm đến đó”. Ban kết hợp chặt chẽ giữa việc tự nghiên cứu với việc tổ chức các cuộc họp tham vấn ý kiến chuyên gia am hiểu pháp luật, lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động và khảo sát thực tế, qua đó có góc nhìn đa chiều, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và tính khả thi của chính sách. Đến nay, Ban Pháp chế đã hoàn thành khảo sát các nội dung được giao và đang tập trung phối hợp với các sở, ngành thành phố, đôn đốc tiến độ hoàn thiện hồ sơ thẩm tra trình kỳ họp.

Trong đợt cao điểm 30 ngày đêm triển khai Luật Phát triển đô thị, Sở KH-CN TPHCM tham mưu xây dựng 7 dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển KH-CN trình HĐND TPHCM tại kỳ họp chuyên đề tháng 9. Phó Giám đốc Sở KH-CN Võ Minh Thành khẳng định các công việc được triển khai theo tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đến ngày 14-9, sở đã hoàn thành thẩm định gần 30 hồ sơ dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp HĐND thành phố tháng 9. Các sở, ngành, các ban của HĐND thành phố đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để kịp trình tại kỳ họp tháng 9, đặc biệt là những nội dung cần được ban hành để có hiệu lực đồng thời từ ngày 1-10.

Đối với các nội dung dự kiến trình tại những kỳ họp sau, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá đều là những vấn đề phức tạp, khó, tác động đến quyền và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, do đó cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thấu đáo. Tuy nhiên, các nội dung này vẫn phải được hoàn thành trong năm 2026.

Tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9-2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai Luật Phát triển đô thị với tinh thần không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Nội dung đã rõ thì mạnh dạn triển khai, nội dung chưa rõ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của thành phố trong thời gian tới.

NHÓM PV