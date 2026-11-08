Dự báo miền Trung mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Chiều 8-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo miền Trung bước vào đợt mưa lớn diện rộng dồn dập từ đêm 8-11 đến ngày 11-11 do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Miền Trung đối mặt nguy cơ lũ diện rộng. Ảnh minh họa

Theo cảnh báo, đợt mưa lớn tại miền Trung có thể diễn biến phức tạp trong những ngày tới, với trọng tâm mưa dịch chuyển từ khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh xuống các tỉnh, thành ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ.

Cụ thể, từ đêm 8-11 đến ngày 9-11, phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Tại Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị, mưa to đến rất to, phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 350mm.

Từ ngày 9 đến ngày 11-11, mưa to tập trung từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, phổ biến 60-150mm, cục bộ trên 200mm. TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa 70-150mm, cục bộ trên 200mm.

Hồ Tả Trạch (TP Huế) bắt đầu xả nước về hạ du sông Hương để phòng đón lũ, từ 15 giờ ngày 8-11. Ảnh: VĂN THẮNG

Cùng với cảnh báo mưa to, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Theo ghi nhận, trong ngày 8-11, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1. Tuy nhiên, từ ngày 9 đến 12-11, các sông trong khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ phổ biến ở mức báo động 1-2, có sông trên báo động 2. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, cùng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Về nguyên nhân gây ra đợt mưa to tại Trung bộ, cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối và đêm 8-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Sự tương tác giữa không khí lạnh và khối không khí nóng sẵn có tại khu vực gây ra mưa to diện rộng từ đêm 8-11 đến đêm 11-11. Từ ngày 12-11, mưa to ở Trung bộ giảm dần khi không khí lạnh suy yếu và rút ra phía Đông.

PHÚC VĂN