Hơn 100 công nghệ ứng dụng cho đô thị thông minh tại Techmart 2025

Sáng 11-12, Trung tâm Thông tin, thống kê và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Cisast) - Sở KH-CN TPHCM tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Techmart chuyên ngành "Chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh năm 2025”.

Nghi thức cắt băng khai mạc sự kiện

Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 12-12, tại Sàn giao dịch công nghệ (số 79 Trương Định, phường Bến Thành). Đây là sự kiện thường niên, trở thành cầu nối công nghệ giữa viện - trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân, nhằm thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu, ươm tạo sản phẩm công nghệ.

Techmart 2025 có hơn 100 công nghệ, thiết bị đến từ 50 viện - trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, IoT... để góp phần xây dựng đô thị thông minh.

Trung tâm Robot thông minh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM giới thiệu drone giám sát đô thị

Các công nghệ, thiết bị ở 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm (quản lý đô thị, y tế, giáo dục và du lịch) đã sẵn sàng chuyển giao gồm: hệ thống giám sát an ninh đô thị bằng AI, giải pháp GIS - bản đồ số; bệnh án điện tử - hồ sơ sức khỏe cá nhân; AI phân tích hình ảnh y khoa; lớp học thông minh; bản đồ số, GIS - dữ liệu 3D…

Song song với triển lãm, đội ngũ chuyên gia đến từ các viện - trường tại TPHCM sẽ tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu triển khai hoạt động chuyển đổi số. Bên cạnh đó, thông qua 14 hội thảo chuyên đề, các đơn vị được cập nhật xu hướng công nghệ mới, đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm công nghệ vào thực tiễn.

Đội ngũ chuyên gia đến từ các viện - trường tại TPHCM tư vấn các hoạt động chuyển đổi số

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết, Techmart 2025 với mục tiêu tạo không gian chia sẻ, hợp tác, kết nối cung - cầu công nghệ từ viện - trường, doanh nghiệp đến với các đơn vị có nhu cầu ứng dụng. Ông kỳ vọng, sự kiện sẽ là điểm sáng có tác động chuyển hóa ý tưởng thành giải pháp, đưa TPHCM tiến nhanh hơn trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, vận hành bằng dữ liệu và lấy người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại lễ khai mạc

Với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ hàng đầu cả nước, TPHCM đang tiếp tục khẳng định vị thế, tăng tốc quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa nền quản trị đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Techmart 2025 được kỳ vọng sẽ giải quyết những thách thức thực tế dựa trên công nghệ, hướng đến hệ sinh thái đô thị thông minh toàn diện và bền vững.

Dịp này, Sở KH-CN TPHCM ra mắt Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ (Techport.vn) phiên bản mở rộng. Theo đó, cơ sở dữ liệu của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã được đồng bộ, tích hợp vào hệ thống Techport, tạo nên bộ dữ liệu quy mô lớn, tăng cường hiệu quả phục vụ doanh nghiệp, hỗ trợ các địa phương phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đã hợp nhất cơ sở dữ liệu của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Sở KH-CN TPHCM, từ nhiều năm qua, Techport với vai trò là một sàn giao dịch công nghệ trực tuyến, là đầu mối kết nối cung cầu công nghệ của Thành phố và các địa phương. Trên hệ thống này, doanh nghiệp, viện - trường, cơ quan quản lý, người dân dễ dàng tìm kiếm, yêu cầu tư vấn, triển khai các giải pháp chuyển đổi số hoặc chuyển giao – hợp tác công nghệ.

BÙI TUẤN