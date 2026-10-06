Đưa thời hạn số hóa hồ sơ vào đánh giá KPI lãnh đạo xã, phường

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Bí thư Đảng ủy các xã, phường tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành sớm việc số hóa hồ sơ đảng viên; kết quả tiến độ sẽ tính vào chỉ tiêu đánh giá KPI quý 4-2026.

Ngày 6-10, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị giao ban với Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã, phường: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Bình Chánh, Phước Hòa, Phú Giáo, Long Điền, Long Hải về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị giao ban. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tăng tốc số hóa hồ sơ

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo về công tác khám sức khỏe toàn dân và nêu lên một số khó khăn trong thời gian qua. Theo lãnh đạo phường Tây Thạnh, tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân của địa phương đến nay đạt 38,6%; dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tiến độ vẫn chậm do vướng mắc trong khâu phối hợp khám cho công nhân Khu công nghiệp Tân Bình và sinh viên Trường ĐH Công Thương.

Chủ tịch UBND phường Tây Thạnh Nghiêm Văn Út phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã Long Hải, để đạt tỷ lệ hơn 73%, lãnh đạo xã cho biết địa phương đã chủ động triển khai sớm, phân loại nhóm dân cư và giao đơn vị chuyên trách kèm mốc đánh giá hàng tuần; trong đó, biên phòng phụ trách ngư dân, công an quản lý người ở trọ…

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Quốc Bình phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, tiến độ số hóa, chỉnh lý hồ sơ đảng viên cũng là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm. Lãnh đạo xã Bình Chánh cho biết địa phương đã hoàn thành chỉnh lý 100% với 1.383 hồ sơ đảng viên, nhưng mới số hóa được 185 hồ sơ; 55 hồ sơ cán bộ đã chỉnh lý cũng chưa được số hóa, riêng 55 hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ chưa thể chỉnh lý và số hóa.

Nguyên nhân do phần mềm 4.0 vận hành chập chờn, việc xử lý và đồng bộ dữ liệu còn chậm. Lãnh đạo xã Phước Hòa thông tin tiến độ chỉnh lý hồ sơ đảng viên đã đạt 93,3%, cam kết hoàn thành vào ngày 15-10.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hòa Võ Châu Loan phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại hội nghị, các địa phương đã nêu nhiều kiến nghị cụ thể. Lãnh đạo phường Tân Sơn Nhì kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương chuyển đổi đất ở xây dựng mới, đất dịch vụ công cộng sang đất giáo dục nhằm bảo đảm chỉ tiêu phòng học đến năm 2030.

Lãnh đạo xã Long Hải đề xuất sớm ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố, để tháo gỡ điểm nghẽn tạm ngưng cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho người dân.

Lãnh đạo xã Long Điền kiến nghị xem xét bổ sung phụ cấp hàng tháng cho Phó ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể và Bí thư chi đoàn thanh niên ấp...

Bố trí nhân sự phù hợp

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao những kết quả đạt được của 7 địa phương trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với công tác khám sức khỏe toàn dân, các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đi khám, giải tỏa tâm lý e ngại. Đảng ủy xã, phường chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với khu phố, ấp tổng rà soát nhân khẩu thường trú, tạm trú và các trường hợp ít về địa bàn để làm sạch dữ liệu dân cư. Các sở, ngành nghiên cứu đề xuất UBND TPHCM giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về sắp xếp cơ sở giáo dục, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động, hướng dẫn các trường ban hành quy chế, quy định nội bộ để bộ máy vận hành đúng quy định, hiệu quả sau sáp nhập; kịp thời hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản lý khi quy mô trường lớp tăng lên.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tăng Minh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến việc số hóa dữ liệu, Bí thư Đảng ủy các xã, phường phải tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành sớm, không chờ đến ngày 30-11 mới tải dữ liệu lên hệ thống, nhằm tránh nguy cơ nghẽn mạng. Địa phương nào chưa đấu thầu, ký kết hợp đồng thì phải khẩn trương thực hiện; kết quả tiến độ sẽ tính vào chỉ tiêu đánh giá KPI quý 4 của lãnh đạo phụ trách, bao gồm cả Bí thư và Phó Bí thư thường trực. Đơn vị chậm trễ sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ ban hành hướng dẫn đánh giá cán bộ bằng KPI cho quý 4 sau khi kết thúc quý 3. Việc đăng ký KPI phải gắn liền với công việc, có thời hạn và kết quả cụ thể; các cuộc họp không được tính là sản phẩm mà sản phẩm phải là kết quả cụ thể đạt được sau cuộc họp đó.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ Quy định số 212-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm nhận diện rõ vi phạm, tránh sai sót do chủ quan. Địa phương tiếp tục rà soát, bố trí nhân sự phù hợp năng lực vị trí việc làm và ưu tiên sử dụng hiệu quả đội ngũ tại chỗ. Trường hợp cán bộ không thể cải thiện năng lực, qua đánh giá thi đua cuối năm cần xem xét kết thúc nhiệm vụ để tuyển dụng nhân sự mới.

LÊ THOA - CẨM TUYẾT