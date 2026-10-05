Dùng tiểu phẩm để nói chuyện bạo lực học đường

Tình huống bạo lực học đường được tái hiện chân thật bằng tiểu phẩm tại Trường THCS Kim Đồng (phường Bà Rịa), giúp 1.100 học sinh dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ những bài học về cách ứng xử. Qua đó, các em hiểu hơn giá trị của tình bạn, biết nói không với bạo lực và ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên mạng xã hội.

Tình huống bạo lực học đường được học sinh Trường THCS Kim Đồng tái hiện chân thực.

Ngày 5-10, Trường THCS Kim Đồng tổ chức chương trình chuyên đề "Tình bạn diệu kỳ - Nói không với bạo lực học đường".

Chương trình được khởi động bằng tiểu phẩm tình huống mang tên "Phía sau một lời trêu đùa" do Đội kịch của nhà trường thể hiện.

Câu chuyện xoay quanh An, một học sinh mới rụt rè.

Câu chuyện xoay quanh An, một học sinh mới chuyển trường rụt rè, nội tâm. Trong giờ ra chơi, An vô tình đụng phải Bình và làm rơi hộp bút cũ - món quà kỷ niệm của bố An. Chiếc hộp bút cũ bị đem ra làm trò đùa, khiến An bật khóc. Thay vì thông cảm, Cường và Bình đã giễu cợt, cố tình dùng điện thoại quay clip đăng lên mạng xã hội để "câu" tương tác, khiến An hoảng loạn và tổn thương tinh thần.

Các em học sinh chăm chú theo dõi tiểu phẩm.

Nút thắt được tháo gỡ khi Dung, người bạn cùng lớp dũng cảm lại gần an ủi, nhặt giúp đồ đạc và cùng An báo cáo sự việc với cô giáo chủ nhiệm cùng thầy Tổng phụ trách. Sau khi được thầy cô phân tích, Cường và Bình đã nhận thức ra lỗi sai, chủ động gỡ clip và công khai xin lỗi An. Tiểu phẩm khép lại với thông điệp xúc động: "Bạo lực mạng có thể gây ra những tổn thương rất thật; tình bạn chân thành, sự sẻ chia và thấu cảm sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả".

Học sinh hào hứng tham gia phần thảo luận, hỏi đáp

Ngay sau tiểu phẩm, sân trường trở nên sôi nổi với phần thảo luận, hỏi đáp với các em học sinh. Rất nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc quay clip giễu cợt, xúc phạm cá nhân hay lan truyền hình ảnh riêng tư trên mạng khi chưa được phép chính là hành vi bạo lực mạng nghiêm trọng.

Để giúp học sinh có kỹ năng xử lý tình huống thực tế, chương trình đã truyền tải Bộ quy tắc 3 bước hành động. Đối với nạn nhân, cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi khu vực căng thẳng; chủ động chia sẻ và tìm sự trợ giúp từ thầy cô, gia đình hoặc bạn thân.

Đại diện các lớp ký cam kết nói Không với bạo lực học đường.

Đối với người chứng kiến, tuyệt đối nói "Không" với việc cổ xúy, quay clip hay tương tác với các nội dung giễu cợt trên mạng; dũng cảm báo cáo cho giáo viên và đồng hành, an ủi nạn nhân.

Đối với tập thể lớp, cần tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, lan tỏa năng lượng tích cực.

Trường THCS Kim Đồng quyên góp ủng hộ chương trình "Nghĩa tình biên giới".

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Ban cán sự các lớp đã ký cam kết tượng trưng với nội dung: "Tập thể đoàn kết - Lên tiếng bảo vệ bạn bè - Nói không với bạo lực học đường".

Dịp này, Liên đội Trường THCS Kim Đồng đã phát động chương trình “Nghĩa tình biên giới” và tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 9,3 triệu đồng.

KHÁNH CHI