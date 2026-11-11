Tổ chức một số hoạt động ý nghĩa, thiết thực tôn vinh nhà giáo

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, nhiều trường học tại TPHCM chủ động cắt giảm các hội thi, hoạt động mang tính phong trào, hình thức; đồng thời khuyến khích những cách tri ân thiết thực, ý nghĩa nhằm giảm áp lực cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày 20-11 năm nay được nhà trường tổ chức thực chất, không phong trào, hình thức

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM), các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay được tiết giảm tối đa, chỉ lựa chọn những nội dung thực sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay trường không tổ chức các hội thi vẽ tranh, làm báo tường dành cho học sinh. Thay vào đó, nhà trường duy trì hội thao và hoạt động văn nghệ “cây nhà lá vườn” do học sinh các lớp thực hiện. Đối với giáo viên, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cũng được cắt giảm, cùng với việc tinh giản các hoạt động thi đua mang tính phong trào.

“Các hoạt động dành cho học sinh được giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn và tổ chức trong giờ ra chơi tại trường. Qua đó, vừa tạo không khí vui tươi, sôi nổi, vừa không gây áp lực tài chính cho phụ huynh. Giáo viên chỉ tham gia một số hoạt động phong trào do phường tổ chức như văn nghệ, hội thao với tinh thần nhẹ nhàng, không đặt nặng thành tích. Dịp 20/11, nhà trường cũng tổ chức đơn giản, thầy và trò vẫn dạy, học bình thường”, cô Phạm Thúy Hà thông tin.

Tại Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Xóm Chiếu), nhà trường cũng chủ động triển khai các giải pháp nhằm tổ chức ngày 20-11 theo hướng văn minh, thiết thực, tránh tạo áp lực kinh tế cho phụ huynh.

Thầy Đỗ Đình Đoàn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông tin đến toàn thể phụ huynh về chủ trương không vận động, quyên góp hoặc đặt ra các khoản đóng góp để mua quà tặng thầy cô, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường nhân dịp 20-11. Nhà trường đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hoạt động mang tính hình thức, gây phiền hà hoặc tạo gánh nặng tài chính cho phụ huynh; không để xảy ra tâm lý so sánh giữa các lớp.

Theo thầy Đỗ Đình Đoàn, việc tri ân thầy cô cần xuất phát từ tình cảm chân thành, không đặt nặng vật chất hay hình thức. Nhà trường khuyến khích phụ huynh, học sinh thể hiện lòng biết ơn bằng những hành động thiết thực như gửi lời chúc tốt đẹp, làm thiệp tặng thầy cô, chăm ngoan, lễ phép, nỗ lực trong học tập và đồng hành cùng nhà trường trong công tác giáo dục.

Cùng với việc cắt giảm các hoạt động phong trào, Trường THCS Phú Định (phường Bình Phú, TPHCM) còn triển khai chủ trương không nhận hoa, quà chúc mừng từ phụ huynh, học sinh và các đối tác nhân dịp 20-11. Năm nay, trường không tổ chức các hội thi, hoạt động mang tính phong trào, hình thức, không tổ chức tiệc liên hoan hay văn nghệ chúc mừng. Toàn bộ kinh phí dự kiến dành cho những hoạt động này được chuyển sang chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Định, cho biết trong sáng 20-11, nhà trường chỉ tổ chức một chuyên đề sinh hoạt ngắn gọn, đơn giản dưới sân trường nhằm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhắc nhở thầy cô về giá trị nghề giáo và giáo dục học sinh lòng biết ơn đối với thầy cô, cha mẹ.

“Thông qua cách làm này, nhà trường mong muốn giảm bớt áp lực cho giáo viên, để thầy cô có thêm thời gian đầu tư cho chuyên môn, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Đây cũng là cách để giữ gìn giá trị và sự tôn nghiêm của nghề giáo”, ông Đinh Phú Cường nhấn mạnh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Phú Định có 1.600 học sinh với 36 lớp và 82 giáo viên. Theo thống kê, trường có khoảng 28-30 học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Những học sinh này đã được nhà trường hỗ trợ sách, tập, đồng phục và tiền ăn bán trú ngay từ đầu năm học. Thầy Đinh Phú Cường cho biết, chủ trương cắt giảm các hoạt động phong trào, hội thi, liên hoan và không nhận hoa, quà trong dịp 20-11 nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của tập thể giáo viên.

“Chúng tôi luôn quan niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam không phải là một ngày lễ mà là ngày truyền thống, ngày kỷ niệm để nhắc nhở mỗi thầy cô giáo về ý thức và trách nhiệm đối với nghề giáo - nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, ông Đinh Phú Cường chia sẻ.

Chủ trương cắt giảm các hoạt động mang tính hình thức trong dịp 20-11 cũng phù hợp với định hướng chung của ngành giáo dục TPHCM trong năm học 2026-2027. Theo đó, TPHCM chủ trương tinh gọn hàng loạt kỳ thi, cuộc thi, hội thi dành cho học sinh và giáo viên. Các hoạt động dành cho học sinh phải bảo đảm tính tự nguyện, không huy động kinh phí, không gây áp lực tham gia đối với học sinh và cha mẹ học sinh. Các nhà trường được yêu cầu rà soát, lựa chọn những hoạt động thực sự cần thiết, phù hợp với chương trình giáo dục, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tế.

Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề nghị các nhà trường chú trọng lan tỏa hình ảnh nhà giáo tiêu biểu, những tấm gương thầy cô tận tụy, sáng tạo, gắn bó với nghề thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội và bảng tin của đơn vị. Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh thông qua tiết chào cờ, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và các hoạt động trải nghiệm. Bà nhấn mạnh, việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam theo hướng giản dị, thiết thực không chỉ góp phần giảm áp lực cho giáo viên, phụ huynh và học sinh mà còn hướng đến giáo dục ý nghĩa cốt lõi của ngày truyền thống: sự trân trọng, biết ơn và tình cảm chân thành dành cho những người làm nghề giáo.

YẾN HOA