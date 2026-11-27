Nhiều trường học tại TPHCM công khai số điện thoại cá nhân của hiệu trưởng làm đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh của phụ huynh 24/7 về các khoản thu, hoạt động giáo dục và việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Tại Trường THPT Hà Huy Tập, thầy Phạm Phương Bình, Hiệu trưởng nhà trường, vừa công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh. Theo thầy Phạm Phương Bình, đường dây nóng sẽ hoạt động thông suốt, đảm bảo “luôn nóng”, bảo mật thông tin người phản ánh. Các ý kiến gửi đến nhà trường sẽ được tiếp nhận, xác minh và giải quyết dứt điểm.

Tương tự, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng công khai số điện thoại cá nhân đến toàn thể phụ huynh học sinh, làm kênh tiếp nhận phản ánh về tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Bên cạnh đường dây nóng, nhà trường duy trì các kênh tiếp nhận khác như hộp thư điện tử và phản ánh trực tiếp tại văn phòng trường trong giờ hành chính.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, các phản ánh của phụ huynh sẽ được phân công cho các phó hiệu trưởng làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp với những bộ phận liên quan xác minh và phản hồi kịp thời. “Đường dây nóng hoạt động thông suốt liên tục, chậm nhất trong 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, nhà trường sẽ phản hồi đến phụ huynh học sinh”, bà Nguyễn Thị Thanh Phượng thông tin.

Ở bậc học mầm non, cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thành (phường Bến Thành), cũng đã thông báo các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của phụ huynh về các khoản thu và hoạt động giáo dục năm học 2026-2027. Trong đó, số điện thoại của hiệu trưởng được sử dụng làm đường dây nóng; số điện thoại bộ phận kế toán hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến khoản thu. Phụ huynh cũng có thể gửi ý kiến qua email của trường.

Theo cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, việc công khai, minh bạch không chỉ giúp nhà trường thuận lợi hơn trong tổ chức hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ và nhận được sự đồng hành của phụ huynh, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng niềm tin giữa gia đình và nhà trường.

Không chỉ các trường học chủ động thiết lập đường dây nóng, nhiều địa phương tại TPHCM cũng tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về thu, chi và dạy thêm, học thêm.

UBND phường Phước Long yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc công khai các khoản thu, chi đầu năm học 2026-2027; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu ngoài danh mục quy định. Đặc biệt, hiệu trưởng các trường phải công khai, niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên trang thông tin điện tử, bảng tin trường, lớp và các nhóm Zalo kết nối giữa nhà trường với phụ huynh. Qua đó, giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội có thể dễ dàng tiếp cận, theo dõi, giám sát.

Tại phường Gò Vấp, UBND phường đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại vị trí dễ quan sát trong trường học; đồng thời thông tin rộng rãi trên các kênh phù hợp để cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh biết, thực hiện quyền phản ánh. Địa phương này yêu cầu các trường không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Các cơ sở giáo dục phải chủ động rà soát, bảo đảm các khoản thu đúng danh mục, mức thu, đối tượng và mục đích; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, không tự đặt ra hoặc vận động các khoản thu trái quy định.

Trước đó, UBND TPHCM đã giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sở đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tại trụ sở, cổng thông tin điện tử; đồng thời phân công nhân sự trực tiếp tiếp nhận phản ánh. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở GD-ĐT nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị.

Bên cạnh đó, sở yêu cầu các địa phương và cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra việc thu, chi và tổ chức dạy thêm, học thêm; kịp thời xác minh, phản hồi, giải quyết dứt điểm các phản ánh của phụ huynh. Quan điểm được đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; cá nhân để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, trước đó từ tháng 4-2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin quản lý dạy thêm, học thêm tại địa chỉ dtht.hcm.edu.vn, trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng hệ thống quản lý, giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm với quy mô này. Việc công khai đường dây nóng của hiệu trưởng, kết hợp với các kênh tiếp nhận phản ánh và hệ thống quản lý trực tuyến, được kỳ vọng sẽ tăng cường giám sát từ phụ huynh và xã hội, góp phần đưa hoạt động giáo dục trong nhà trường vào nền nếp, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Yến Hoa