Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 18/11/2026 đến 24/11/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ Tư 18/11/26: M29HB; M29IB - Mất điện một phần phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TPHCM. Thời gian từ 09:00 đến 14:00; D29AG197D - Một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Năm 19/11/26: M29HC - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường An Hội Đông, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Sáu 20/11/26: D29DG024D; D29DG037D - Mất điện một phần đường Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh và chung cư Bắc Lĩnh, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Bảy 21/11/26: M29DB - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ Hai 23/11/26: M29DC - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

PC Gia Định