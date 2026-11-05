EVNHCMC nâng cao năng lực PCCC trong toàn hệ thống

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm 20% (đến năm 2030) và giảm 50% (đến năm 2035) số vụ cháy do chập điện, tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020-2025.

Công ty Điện lực An Phú Đông tham gia phối hợp diễn tập phương án PCCC-CNCH tại hẻm 471, đường Dương Thị Mười, khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp (ẢNH: VIỆT HOA)

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH, Phòng PC07), Công an TPHCM, số vụ cháy có nguyên nhân xuất phát từ điện chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số vụ cháy xảy ra thời gian qua. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC-CNCH, EVNHCMC thường xuyên triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Một trong những giải pháp đó là định kỳ tổ chức diễn tập huấn luyện xử lý sự cố, tai nạn và cháy nổ do điện gây ra.

Diễn tập PCCC-CNCH tại trụ sở làm việc

Theo chỉ đạo của EVNHCMC, từ đầu năm đến nay, các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH tổ chức diễn tập các phương án PCCC-CNCH tại trụ sở các công ty điện lực, địa điểm có nguy cơ cháy nổ trong cộng đồng. Cụ thể, giữa tháng 9, Công ty Điện lực Tân Thuận đã tổ chức thành công buổi tuyên truyền, huấn luyện và diễn tập phương án PCCC-CNCH tại khu nhà làm việc cơ sở 2 và cơ sở 3 của đơn vị.

Tại cơ sở 2, số 393 Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, tình huống giả định được xây dựng tại khu vực nhà kho, nguyên nhân do sự cố chập hệ thống điện. Đám cháy được giả định phát triển nhanh, phát sinh nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận; đồng thời có một nạn nhân bị mắc kẹt do ảnh hưởng của khói, khí độc.

Tại cơ sở 3 ở xã Cần Giờ, tình huống giả định được xây dựng tại khu vực Tổ giao dịch khách hàng. Nguyên nhân giả định là do chạm, chập dây dẫn điện. Đám cháy có diện tích khoảng 100m2 tại thời điểm lực lượng chữa cháy tại chỗ triển khai phun nước.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC tại chỗ nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ theo phương án như báo động, thông tin báo cháy, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thoát nạn, tổ chức cứu người bị nạn, chữa cháy ban đầu, di chuyển tài sản và bảo vệ hiện trường; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy ban đầu, triển khai lăng phun nước từ hệ thống chữa cháy vách tường ngăn cháy lan và giảm thiểu thiệt hại. Lực lượng và phương tiện của PC07 được huy động chi viện kịp thời, phối hợp triển khai chữa cháy, CNCH và chống cháy lan sang các công trình lân cận bên trong cơ sở.

Thông qua các buổi diễn tập, cán bộ nhân viên các công ty điện lực được củng cố kiến thức, kỹ năng và quy trình xử lý khi xảy ra cháy, nổ; thực hành sử dụng các phương tiện PCCC-CNCH, xác định tuyến đường thoát nạn, vị trí tập kết an toàn và nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Phối hợp thực tập PCCC-CNCH trong cộng đồng

Ngày 25-10 vừa qua, Công ty Điện lực An Phú Đông đã tham gia phối hợp tích cực với UBND phường Tân Thới Hiệp vừa tổ chức diễn tập phương án PCCC-CNCH tại khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Tình huống giả định là 7 giờ 30 phút ngày 25-10-2026, tại nhà số 471/33 đường Dương Thị Mười, khu phố 4 xảy ra cháy do chập điện. Đám cháy sau đó lan sang khu vực xung quanh có diện tích khoảng 20m2, tỏa ra nhiều khói, khí độc. Nhiệt phát ra từ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người bị mắc kẹt.

Khi phát hiện cháy, Tổ tự quản về PCCC của khu nhà trọ đã tiến hành chữa cháy bằng bình chữa cháy tại chỗ, sơ tán người dân ra khỏi khu vực cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo sự cố cháy, lãnh đạo phường Tân Thới Hiệp đã huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị công an, quân sự, trạm y tế phường đến hiện trường để chữa cháy, cứu nạn. Lực lượng PC07, Công ty Điện lực An Phú Đông nhận tin đã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường phối hợp chữa cháy và CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Sau hơn 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trước đó, Công ty Điện lực An Phú Đông cũng phối hợp Phòng PC07 diễn tập phương án PCCC-CNCH tại chi nhánh 2 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức tại phường An Phú Đông. Buổi diễn tập có sự tham gia chỉ huy của lãnh đạo Phòng PC07, hơn 300 chiến sĩ, cán bộ vận hành Công ty Điện lực An Phú Đông và người dân trên địa bàn.

Tình huống giả định là tại thời điểm xảy ra cháy có hơn 200 cán bộ, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đang khám chữa bệnh. Việc thoát nạn của cơ sở gặp nhiều khó khăn, do lượng khói, khí độc đã bao trùm khu vực văn phòng làm việc, lan truyền rất nhanh sang khu vực xung quanh và các tầng trên. Sự cố đã gây ngạt khói, khó thở cho người thoát nạn, khiến 22 người mắc kẹt cần cứu giúp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH trực tiếp xử lý tình huống, hướng dẫn thực hành thao tác dập lửa, phối hợp nhóm và rèn luyện phản xạ nhanh. Các kỹ năng cứu nạn như di chuyển, kéo, bế nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm cũng được hướng dẫn cụ thể, sát với điều kiện thực tế.

Giảm 20% số vụ cháy, tai nạn do điện đến năm 2030

Đầu tháng 9, EVNHCMC đã triển khai kế hoạch chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngành điện đang nỗ lực tập trung các giải pháp để góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn trong cộng đồng; phòng ngừa tai nạn, sự cố do điện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người sử dụng. Từ đó, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia giảm 20% (đến năm 2030) và giảm 50% (đến năm 2035) số vụ cháy do chập điện, tai nạn do điện giật so với giai đoạn 2020-2025.

Tại EVNHCMC, ngoài tuyên truyền sâu rộng, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu các vụ cháy, nổ do điện, đơn vị tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ cốt lõi. Trước hết là công tác đảm bảo an toàn PCCC ngay trên hạ tầng lưới điện do ngành quản lý, EVNHCMC tăng cường kiểm tra, đầu tư cải tạo để ngăn chặn tối đa nguy cơ chập cháy từ các hộp điện, cột điện và đường dây sinh hoạt.

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là công tác cắt điện khẩn cấp phục vụ lực lượng chức năng chữa cháy. Hiện nay, khoảng 13% vụ mất điện trên địa bàn thành phố xuất phát từ việc chủ động ngắt điện để phục vụ công tác CNCH. Nhờ ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, EVNHCMC có thể thao tác ngắt điện nhanh chóng và khoanh vùng tối ưu đến từng khu vực nhỏ. EVNHCMC cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp với Công an TPHCM tự động hóa việc tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy qua hệ thống tin nhắn và ứng dụng thông minh. Qua đó, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Sau cùng, công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung lẫn phương thức. Tận dụng ưu thế của các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư và chung cư, EVNHCMC phối hợp các đơn vị đăng tải nhiều thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan, ví dụ thực tế về nguy cơ cháy nổ để người dân dễ dàng tiếp thu và cảnh giác. EVNHCMC chủ động hướng dẫn an toàn đối với các công nghệ mới như trạm sạc, pin xe điện và thiết bị sạc dự phòng.

Từ năm 2017 đến nay, ngành điện thành phố đã tiếp cận và kiểm tra an toàn điện trực tiếp cho hơn 550.000 hộ gia đình trong tổng số khoảng 4 triệu khách hàng. Dự kiến thời gian tới con số này sẽ tăng lên 70.000 hộ mỗi năm. Tính trung bình tại khu vực trung tâm, cứ 5 hộ dân thì có 1 hộ được tư vấn trực tiếp. Nếu tính cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), cứ 100 hộ thì đã tư vấn được 14 hộ. Đây là nỗ lực rất lớn của liên ngành công an, ngành điện, chính quyền địa phương nhằm giúp người dân, chủ phòng trọ, ban quản lý chung cư nâng cao ý thức, có hành động cụ thể bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

VIỆT HOA