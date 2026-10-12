Ford Việt Nam ưu đãi tháng 10, chuỗi trải nghiệm “She’s Ready” dành cho phái nữ

Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi tháng 10, áp dụng từ ngày 01 - 31/10/2026, với các chính sách hỗ trợ khác nhau tùy từng dòng xe và phiên bản. Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ford Việt Nam đồng thời triển khai chuỗi hoạt động “She’s Ready” trên toàn quốc, tạo thêm cơ hội để phái nữ trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu các tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái thông qua các hoạt động trực tuyến và tại đại lý.

“She’s Ready” dành cho khách hàng nữ là chủ xe Ford và cả chưa sở hữu xe Ford

Ưu đãi đa dạng dòng xe, linh hoạt theo nhu cầu sử dụng

Trong tháng 10, Ford tiếp tục mang đến các chính sách hỗ trợ cho nhiều dòng xe, đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau, từ công việc và kinh doanh đến di chuyển hằng ngày và những hành trình khám phá.

Ford Ranger tiếp tục đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng nhờ sức mạnh vận hành, hệ dẫn động linh hoạt và nền tảng khung gầm vững chắc. Ford Ranger Wildtrak 3.0L 4x4 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi đó Ranger Raptor 3.0L 4x4 được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất, mang đến thêm hỗ trợ cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Đối với Ford Territory, Territory Trend ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, trong khi các phiên bản Territory Titanium, Titanium X và Platinum được giảm giá 58 triệu đồng, đồng thời tặng nâng cấp logo phát sáng. Các chính sách được áp dụng theo từng phiên bản, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng trong đô thị và các hành trình thường ngày.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Ford Everest bán ra 7.640 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam và duy trì khoảng cách đáng kể về doanh số với các mẫu xe cùng nhóm. Trong tháng 10, Ford Everest Mới được hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ tùy phiên bản (không áp dụng cho Everest 2.3L), cùng ưu đãi giảm 30 triệu đồng cho Everest Platinum 2.0L 4x2 và 35 triệu đồng cho Everest Sport 2.0L 4x2, Active 2.0L 4x2.

Với Ford Transit - dòng xe thương mại, các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ đều được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, góp phần hỗ trợ chi phí ban đầu cho khách hàng sử dụng xe phục vụ công việc và kinh doanh.

Bên cạnh các dòng xe động cơ đốt trong, Mustang Mach-E tiếp tục được áp dụng các chính sách hỗ trợ liên quan đến hệ sinh thái sạc, gồm miễn phí bộ sạc treo tường và chi phí lắp đặt tại nhà, miễn phí bộ sạc di động (không bao gồm chi phí điện), cùng quyền lợi sạc công cộng lên tới 5 năm với hạn mức tối đa 50 triệu đồng. Thời gian sử dụng thực tế của quyền lợi sạc công cộng phụ thuộc vào thói quen sử dụng, giá cước tại các trạm sạc và tỷ lệ sạc thực tế của từng khách hàng.

Các dòng Territory, Everest và Ranger áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách này góp phần hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và duy trì xe sau khi hoàn tất giao dịch.

Chuỗi trải nghiệm " She's Ready" trên toàn quốc

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ford Việt Nam triển khai chiến dịch “She’s Ready” trong tháng 10 nhằm kết nối gần hơn với khách hàng nữ, tạo thêm cơ hội để họ trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu các tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái trên xe Ford.

“She’s Ready” bắt đầu từ một cách nhìn đơn giản: phụ nữ không cần chờ để trở nên sẵn sàng, bởi họ đã chủ động trong công việc, gia đình và cuộc sống mỗi ngày. Thông qua chiến dịch, Ford ghi nhận sự tự chủ và chủ động đó, đồng thời cụ thể hóa tinh thần Ready Set Ford bằng những chiếc xe với năng lực vận hành, công nghệ và tính năng an toàn sẵn sàng đồng hành cùng phụ nữ trong những khoảnh khắc thường ngày cũng như những quyết định lớn.

Từ ngày 10 - 20/10/2026, các đại lý Ford trên toàn quốc tổ chức hoạt động “She’s Ready” tại showroom, kết hợp trưng bày xe, lái thử, chia sẻ kỹ năng lái xe an toàn dành cho phụ nữ và các hoạt động tương tác. Trong đó, 30 khách hàng nữ đầu tiên đăng ký và hoàn tất lượt lái thử sẽ nhận một phần quà đặc biệt. Khách hàng cũng có thể tham gia buổi chia sẻ lái xe an toàn, tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sử dụng xe.

Bên cạnh đó, sự kiện “She’s Ready Day” tại Đà Lạt sẽ diễn ra ngày 16/10, kết nối chủ xe Ford nữ và khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động lái thử, hội thảo chăm sóc xe và phong cách sống, cùng những câu chuyện trải nghiệm từ các chủ xe nữ.

Song song với các hoạt động tại đại lý, Ford Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “She’s Ready” từ ngày 05 - 18/10/2026, dành cho khách hàng nữ bao gồm cả chủ xe Ford và khách hàng chưa sở hữu xe Ford. Người tham gia chia sẻ hình ảnh hoặc video về một câu chuyện, khoảnh khắc thể hiện tinh thần “She’s Ready” trên Facebook cá nhân và thực hiện các bước tham gia theo hướng dẫn của chương trình. Thể lệ chi tiết được công bố trên fanpage chính thức của Ford Việt Nam.

Cuộc thi có 04 Giải Nhất, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng gồm gói chụp ảnh trị giá 15 triệu đồng và voucher giải trí trị giá 5 triệu đồng để tận hưởng dịp lễ đầy ý nghĩa bên những người thân yêu. Bên cạnh đó, 50 người tham gia đầu tiên có bài dự thi hợp lệ và đạt từ 200 tương tác trở lên sẽ nhận áo Ready Set Ford; các bài dự thi hợp lệ cũng được nhận ưu đãi lái thử tại đại lý Ford.

Thông qua chương trình ưu đãi tháng 10 và chiến dịch “She’s Ready”, Ford Việt Nam mang đến thêm cơ hội để khách hàng tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm và chia sẻ những câu chuyện về sự chủ động trong cuộc sống. Ford tiếp tục kết nối với khách hàng nữ thông qua những trải nghiệm thực tế, đồng thời mang tinh thần Ready Set Ford đến gần hơn với phụ nữ tại Việt Nam.

NH.NG