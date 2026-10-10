Từ đường chạy đến chuỗi giá trị kinh tế cho địa phương: Dấu ấn của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon

Một sự kiện thể thao lớn không chỉ dừng lại ở sân chơi cho các vận động viên, mà đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuỗi giá trị kinh tế, du lịch và văn hóa tại nhiều địa phương. Nhìn từ thực tiễn của Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon - với sự phối hợp giữa chính quyền, nhà tổ chức và doanh nghiệp đồng hành - thể thao đang mở ra một mô hình phát triển kinh tế đầy tiềm năng.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: VPBank

Trong khuôn khổ Hội thảo Kinh tế Thể thao Đồng Tháp 2026 và Lễ công bố Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, các đại diện đến từ cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiêp đã chia sẻ các góc nhìn đa chiều về chiến lược phát triển kinh tế bền vững gắn liền với thể thao tại địa phương.

Khi thể thao trở thành “chất xúc tác” kinh tế

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp nhận định: Giá trị của một sự kiện thể thao không kết thúc khi cuộc thi khép lại. Một sự kiện được tổ chức bài bản có thể tạo ra sự dịch chuyển của dòng người, dòng tiền, dòng thông tin và cả sự chú ý của thị trường.

“Một vận động viên tham dự có thể dẫn theo gia đình, bạn bè. Họ từ một runner chuyển thành du khách, từ du khách trở thành khách hàng sử dụng dịch vụ lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, dịch vụ vận tải và tiêu thụ các sản phẩm nông đặc sản OCOP bản địa”, bà Kim Chi cho hay.

Dưới góc nhìn vận hành, ông Nguyễn Tử Anh, đại diện Nexus Sport Events chỉ ra ba "dòng chảy" mỗi runner mang lại cho địa phương. Đầu tiên là “dòng người” khi runner đưa gia đình, bạn bè đi cùng, kết hợp chuyến thi đấu thành kỳ nghỉ du lịch.

Tiếp theo là “dòng chi tiêu” thông qua việc du khách trực tiếp sử dụng hệ sinh thái dịch vụ tại địa phương. Cuối cùng là “dòng chú ý” khi mỗi runner trở thành đại sứ truyền thông, lan tỏa hình ảnh và văn hóa địa phương trên mạng xã hội.

Đặc sản địa phương được giới thiệu tại giải chạy. Ảnh VPBank

Thực tiễn từ VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon là minh chứng rõ nét. Từ quy mô ban đầu hơn 3.200 vận động viên vào năm 2022, giải đấu đã tăng trưởng bứt phá liên tục qua từng mùa giải và vượt mốc hơn 15.500 vận động viên vào năm 2026.

Qua 5 mùa tổ chức, giải chạy đã ghi nhận hơn 52.000 lượt đăng ký. Đáng chú ý, hơn 40% vận động viên đến từ ngoài tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện quy tụ runner từ hơn 50 tỉnh, thành cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, kéo theo khoảng 42.000 bạn bè, người thân đi cùng.

Số liệu năm 2025 cho thấy, lượng khách đổ về sự kiện đã góp phần đưa tổng doanh thu ngành dịch vụ - du lịch tỉnh Đồng Tháp ước tính tăng hơn 102% so với cùng kỳ.

Cần chuyển đổi từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “tạo lập chuỗi giá trị”

Dù ghi nhận những con số bứt phá, thực tế cho thấy khai thác kinh tế thể thao địa phương vẫn còn nút thắt và dư địa bỏ ngỏ. Du khách thường đến sát ngày chạy và rời đi sớm làm ngắn thời gian lưu trú. Nhóm người đi cùng runner dù có tiềm năng tiêu dùng lớn nhưng chưa có hành trình riêng. Ngoài ra, kết nối dịch vụ địa phương còn rời rạc và truyền thông vẫn mang tính thể thao thuần túy.

Nhận diện thẳn thắn thực tế này, các bên đều thống nhất cần có sự thay đổi căn bản về cách tiếp cận, chuyển dịch từ “tư duy tổ chức sự kiện” sang “tư duy tạo lập và phát triển chuỗi giá trị”.

Thể thao đang chuyển mình thành một hiện tượng văn hóa khi "Điểm đến trở thành quyết định". Ảnh VPBank

Theo bà Kim Chi, tiềm năng chỉ thực sự trở thành giá trị khi được đóng gói thành những sản phẩm thương mại cụ thể, có thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp và có khả năng duy trì khai thác lâu dài quanh năm chứ không chỉ bùng nổ trong vài ngày ngắn ngủi. Để tối ưu hóa tiềm năng này, ông Nguyễn Tử Anh đề xuất địa phương và đơn vị tổ chức cần đồng bộ hành trình của runner với hệ sinh thái địa phương ngay từ bước lập kế hoạch và đăng ký giải chạy.

Đồng quan điểm, Bà Vũ Thị Thu Trang, Giám đốc Cao cấp thương hiệu – Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank - nhận định, việc công bố kế hoạch từ sớm sẽ giúp runner chủ động lịch trình. Đây cũng là tiền đề để các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và sản xuất đặc sản có thời gian thiết kế sản phẩm, các tour trải nghiệm độc đáo như khám phá thành phố Cao Lãnh, Làng hoa Sa Đéc, Tràm Chim, Đồng Sen Tháp Mười,... Đồng thời tung các gói kích cầu du lịch kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

VPBank kỳ vọng giải chạy sẽ vượt đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách cả nước

“Không dừng lại ở một sự kiện thể thao, các giải chạy do VPBank tổ chức hướng đến việc kiến tạo những lễ hội đặc sắc. Thông qua sự kết hợp giữa thể thao, âm nhạc, văn hóa và các hoạt động trải nghiệm bản địa, mỗi giải chạy tạo nên không gian kết nối cộng đồng và mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, kinh tế và quảng bá hình ảnh vùng đất đăng cai. Qua đó, VPBank đồng hành cùng các địa phương khai mở tiềm năng và kiến tạo những giá trị bền vững”, đại diện VPBank chia sẻ.

Ban tổ chức cũng cho biết, đã hợp tác với Trường Đại học Hoa Sen thực hiện nghiên cứu độc lập, đưa VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon thành giải đấu tiên phong có đơn vị học thuật đo lường tác động kinh tế (thời gian lưu trú, mức chi tiêu, sức mua đặc sản và độ hài lòng). Nghiên cứu này vừa giúp đánh giá hiệu quả sự kiện, vừa tạo mô hình tham chiếu để phát triển kinh tế thể thao địa phương trong tương lai.

Hơn 15.500 VĐV tham gia VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Song song với những nỗ lực chuẩn hóa vận hành, sự lớn mạnh của giải đấu qua từng năm còn đi liền với sự chung sức của doanh nghiệp. Từ sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, tính đến năm 2026, VPBank đã đồng hành tổ chức 19 giải chạy lớn tại các điểm đến hàng đầu trên cả nước (Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đồng Tháp...), thu hút hàng trăm nghìn lượt vận động viên. Tại Đồng Tháp, sau 5 mùa giải với hơn 52.000 lượt đăng ký, giải chạy kết hợp giữa Thể thao - Âm nhạc - Du lịch đã trở thành một "cuộc hẹn thường niên" nâng tầm thương hiệu địa phương.

Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, mỗi bước chạy sẽ không dừng lại ở vạch đích, mà sẽ trở thành gạch nối, đưa văn hóa, kinh tế và du lịch địa phương vươn xa.

VÂN NGUYỄN