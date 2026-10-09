Amway Việt Nam: Từ tăng trưởng bền vững đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng

Trong năm 2026, Amway Việt Nam ghi dấu với nhiều hoạt động đầu tư, đổi mới công nghệ, hợp tác khoa học và trách nhiệm xã hội. Những nỗ lực này tiếp tục củng cố vị thế của doanh nghiệp sau gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng phát triển dài hạn, lấy con người và chất lượng sống làm trọng tâm.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 thu hút hơn 600 người tham gia tại TP.HCM, tiếp nhận gần 400 đơn vị máu

Củng cố nền tảng tăng trưởng, đầu tư cho tương lai

Với chín năm tăng trưởng liên tiếp, Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu lớn thứ chín của Amway trên toàn cầu. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư dài hạn và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới kinh doanh của tập đoàn.

Amway Việt Nam chú trọng nâng cao năng lực vận hành và trải nghiệm khách hàng thông qua việc đầu tư kho trung tâm rộng 5.000 m² tại TPHCM, với tổng chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính khoảng 300 tỷ đồng, đồng thời phát triển hệ thống Amway Center và Mini Center trên toàn quốc.

Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Amway Việt Nam cũng ký kết Biên bản ghi nhớ với Sở Công Thương Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Những nỗ lực phát triển được ghi nhận qua Giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 10 ở hạng mục “Doanh nghiệp FDI có tăng trưởng liên tục và bền vững”. Tháng 8-2026, tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 7 ở Singapore, Amway Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và Top 5 Thương hiệu/Sản phẩm nổi tiếng ASEAN 2026.

Lấy khoa học và đổi mới làm nền tảng cho chiến lược sống khỏe

Trong năm 2026, Amway Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chiến lược “Sống khỏe mạnh, Sống hạnh phúc” thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo chuyên môn và đổi mới công nghệ.

Viện Dinh dưỡng đã phối hợp cùng Viện Sức khỏe Nutrilite (Hoa Kỳ) và Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học.

Nổi bật là chương trình hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) và Viện Sức khỏe Nutrilite trong nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng của người Việt. Nghiên cứu được thực hiện trên gần 1.500 người trưởng thành tại năm tỉnh, thành phố, cung cấp những dữ liệu khoa học về tình trạng dinh dưỡng, thói quen ăn uống và các vấn đề sức khỏe liên quan. Kết quả nghiên cứu góp phần làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình truyền thông, giáo dục dinh dưỡng và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Tiếp nối hoạt động hợp tác, Amway Việt Nam phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai chương trình đào tạo Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite, với 296 học viên hoàn thành khóa học, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phổ biến kiến thức dinh dưỡng khoa học đến cộng đồng.

Ở quy mô toàn cầu, Amway đầu tư 75 triệu USD nâng cấp Nhà máy Nutrilite Spaulding tại Michigan, Hoa Kỳ, nhằm tăng cường năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu tại hơn 100 thị trường, trong đó có Việt Nam.

Năng lực đổi mới công nghệ còn được ghi nhận tại Tech Awards 2025, khi máy lọc nước New eSpring được vinh danh “Thương hiệu Máy lọc nước nổi bật của năm”, bên cạnh các giải thưởng công nghệ dành cho New eSpring và máy lọc không khí Atmosphere Mini.

Phát triển con người, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp

Song hành cùng đầu tư cho khoa học và công nghệ, Amway Việt Nam chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm.

Năm 2026, doanh nghiệp lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam do Great Place To Work công bố, thuộc Top 5 doanh nghiệp vừa có môi trường làm việc xuất sắc. Khảo sát Trust Index ghi nhận 94% nhân viên đánh giá Amway là nơi làm việc xuất sắc, với 24 trên 25 tiêu chí cốt lõi đạt tỷ lệ đồng thuận trên 90%.

Cùng năm, Amway Việt Nam lần thứ bảy được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Những kết quả này phản ánh nỗ lực duy trì môi trường làm việc gắn kết, tôn trọng giá trị cá nhân và tạo điều kiện để nhân viên phát triển năng lực, thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Trách nhiệm xã hội gắn với nâng cao chất lượng sống cộng đồng

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Amway Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội tập trung vào sức khỏe, môi trường, giáo dục và an sinh xã hội, thông qua hợp tác với các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chương trình hiến máu nhân đạo Chủ Nhật Đỏ đã trở thành hoạt động thường niên, kết nối nhân viên, Nhà Phân phối và khách hàng cùng đóng góp cho cộng đồng. Năm 2026, chương trình thu hút hơn 600 người tham gia tại TP.HCM, tiếp nhận gần 400 đơn vị máu. Qua sáu năm đồng hành, Amway Việt Nam đã đóng góp gần 2.000 đơn vị máu, với hơn 3.000 lượt người tham gia.

Không chỉ hướng đến sức khỏe con người, doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện môi trường sống và điều kiện sinh hoạt tại các địa phương. Thông qua hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Amway Việt Nam triển khai công trình "Lũy tre biên giới" tại Đồng Nai với 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế cho người dân. Cùng với đó, hệ thống 30 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường gần 2.000 mét được trao tặng nhằm cải thiện hạ tầng khu vực biên giới.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long thông qua các công trình phục vụ đời sống dân sinh, từ xây dựng cầu, đường tại Đồng Tháp và Cà Mau đến hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất giáo dục. Tiêu biểu là sân chơi trị giá 500 triệu đồng tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, TP. Cần Thơ, mang đến không gian vui chơi, vận động an toàn cho trẻ em.

Dù khác nhau về hình thức, các hoạt động đều hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng sống, tạo thêm cơ hội phát triển và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Những hoạt động trong năm 2026 cho thấy định hướng phát triển xuyên suốt của Amway Việt Nam, kết hợp giữa tăng trưởng kinh doanh, đầu tư khoa học công nghệ, phát triển con người và trách nhiệm xã hội.

Hướng đến dấu mốc 20 năm hiện diện tại Việt Nam, doanh nghiệp tiếp tục lấy những thành quả đã đạt được làm nền tảng để đổi mới, mở rộng hợp tác và tạo ra những giá trị tích cực cho người tiêu dùng và cộng đồng.

NGỌC MINH