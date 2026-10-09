Gốm sứ Minh Long tiếp nối niềm tin tại dấu mốc 30 năm HVNCLC

Hơn 55 năm hình thành và phát triển, Minh Long là một trong những thương hiệu Việt luôn bền bỉ theo đuổi chất lượng, đổi mới sáng tạo và gìn giữ trọn vẹn giá trị văn hóa Việt.

Kết hợp tinh hoa thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại, Minh Long hiện phát triển 3 dòng sản phẩm chủ đạo: Minh Long (sứ gia dụng và nghệ thuật), Ly’s Horeca (sứ chuyên dụng cho nhà hàng, khách sạn), Sứ dưỡng sinh HealthyCook.

“Tinh hoa từ Đất, tinh xảo từ Người”, mỗi sản phẩm Minh Long là sự giao thoa giữa chất liệu tinh tuyển, kỹ thuật chế tác công phu và tư duy thẩm mỹ giàu bản sắc. Từ bàn ăn, bàn trà, căn bếp đến không gian tiếp khách và trao tặng, văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ của sứ cao cấp, gần gũi nhưng vẫn đậm dấu ấn riêng.

27 năm liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao là một dấu ấn đặc biệt trên hành trình của Minh Long. Đó là niềm tin được vun đắp qua nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt, trở thành động lực để thương hiệu tiếp tục nâng cao chất lượng và sáng tạo.

Từ ngày 8 đến 11-10-2026, tại Công viên Lê Văn Tám (TPHCM), gian hàng Minh Long mang đến một không gian đa sắc của sứ Việt: từ vẻ đẹp độc đáo của bộ bàn ăn Thạch Vân, Quốc Sắc, những dấu ấn văn hóa trên bộ trà Trống Đồng, Đồng Tâm, Sen, đến các bình hoa nghệ thuật và dòng sứ dưỡng sinh hướng đến trải nghiệm sống khỏe.

NGUYỄN THANH