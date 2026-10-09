Thông tin kinh tế

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Tối 8-10, tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM, Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) với chủ đề “Tự hào và tiếp nối” đã được khai mạc, với sự tham dự của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TPHCM, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phía Nam.

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Diễn ra từ ngày 8 đến 11-10-2026, sự kiện quy tụ gần 150 doanh nghiệp với hàng loạt hoạt động triển lãm, trải nghiệm sản phẩm, gameshow... Đây là dịp để cộng đồng vinh danh các thương hiệu nội địa và thắt chặt mối liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Lễ hội “Tự hào và tiếp nối” là sự kiện trọng tâm kỷ niệm hành trình 3 thập kỷ của chương trình HVNCLC. Diễn ra trong không gian ngoài trời tại Công viên Lê Văn Tám, lễ hội được thiết kế với phong cách trẻ trung và tăng cường tính tương tác nhằm thu hút mọi đối tượng, từ người tiêu dùng truyền thống đến thế hệ trẻ.

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm hành trình khám phá các thương hiệu nội địa thông qua hoạt động “Passport Dấu ấn hàng Việt”. Bằng việc đi qua các điểm triển lãm và khu vực gian hàng để tích lũy dấu mộc, người dân có cơ hội nhận được những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình "Giờ vàng Hàng Việt" diễn ra hàng ngày với các sản phẩm đồng giá 30.000 đồng.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là chuỗi chương trình nghệ thuật sân khấu hóa và văn nghệ tạp kỹ diễn ra vào các buổi tối. Các đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tái hiện chặng đường vươn xa của hàng Việt qua những màn trình diễn âm nhạc và vũ đạo sôi động.

TRƯƠNG ĐÌNH

Từ khóa

HVNCLC Công viên Lê Văn Tám Tạp kỹ Đồng giá Game show Quy tụ Triển lãm Lễ hội Vươn xa Trong không gian

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn