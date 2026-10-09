Tối 8-10, tại Công viên Lê Văn Tám, TPHCM, Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) với chủ đề “Tự hào và tiếp nối” đã được khai mạc, với sự tham dự của lãnh đạo Thành uỷ, UBND TPHCM, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phía Nam.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11-10-2026, sự kiện quy tụ gần 150 doanh nghiệp với hàng loạt hoạt động triển lãm, trải nghiệm sản phẩm, gameshow... Đây là dịp để cộng đồng vinh danh các thương hiệu nội địa và thắt chặt mối liên kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng.

Lễ hội “Tự hào và tiếp nối” là sự kiện trọng tâm kỷ niệm hành trình 3 thập kỷ của chương trình HVNCLC. Diễn ra trong không gian ngoài trời tại Công viên Lê Văn Tám, lễ hội được thiết kế với phong cách trẻ trung và tăng cường tính tương tác nhằm thu hút mọi đối tượng, từ người tiêu dùng truyền thống đến thế hệ trẻ.

Khách tham quan sẽ được trải nghiệm hành trình khám phá các thương hiệu nội địa thông qua hoạt động “Passport Dấu ấn hàng Việt”. Bằng việc đi qua các điểm triển lãm và khu vực gian hàng để tích lũy dấu mộc, người dân có cơ hội nhận được những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình "Giờ vàng Hàng Việt" diễn ra hàng ngày với các sản phẩm đồng giá 30.000 đồng.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là chuỗi chương trình nghệ thuật sân khấu hóa và văn nghệ tạp kỹ diễn ra vào các buổi tối. Các đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tái hiện chặng đường vươn xa của hàng Việt qua những màn trình diễn âm nhạc và vũ đạo sôi động.

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