Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (MBS) thông báo tuyển viên chức

1. Số lượng cần tuyển: 10 người

Vị trí Điều tra viên môi trường: 04 người

Vị trí Xử lý viên ô nhiễm môi trường: 02 người

Vị trí Văn thư: 01 người

Vị trí Quản lý dự án: 02 người

Vị trí Hành chính – Văn phòng: 01 người

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển đối với các vị trí xét tuyển xem chi tiết trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại địa chỉ: https://sonnmt.hochiminhcity.gov.vn

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến ngày 11 tháng 11 năm 2026. (Trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy và Chủ nhật), Buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Hình thức và địa điểm nhận hồ sơ:

Ứng viên bắt buộc nộp đầy đủ theo 02 hình thức sau:

+ Hình thức điện tử (File scan PDF): Toàn bộ hồ sơ quét và gộp thành 01 (một) tệp PDF duy nhất, gửi về hộp thư điện tử: nltan.snnmt@tphcm.gov.vn (Tiêu đề ghi rõ: Họ và tên - Vị trí đăng ký dự tuyển).

+ Hình thức trực tiếp (Bản giấy): Nộp tại Bộ phận Tổ chức (Văn phòng MBS) – Lầu 2, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố, số 14/5 đường Kỳ Đồng, Phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Số điện thoại liên hệ: 0938.257.958 (Bà Nguyễn Lập Thúy An).

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành.