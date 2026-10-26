FPT Shop mở bán PC Mini E-Power, giá từ 12,39 triệu đồng

FPT Shop mở bán dòng máy tính để bàn PC Mini E-Power với 6 phiên bản cấu hình, giá từ 12,39 triệu đến 18,19 triệu đồng, hướng đến nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và xử lý đa nhiệm.

PC Mini E-Power với 6 phiên bản cấu hình

PC Mini E-Power có kích thước 205 × 205 × 108mm, sử dụng bộ vi xử lý dành cho máy tính để bàn. Thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm diện tích, phù hợp bố trí tại văn phòng, phòng học hoặc không gian làm việc tại nhà.

Sản phẩm có các lựa chọn bộ vi xử lý Intel Core i3-14100, Core i5-14400, Core i7-12700 và AMD Ryzen 5 3400G, Ryzen 5 5600GT, Ryzen 7 5700G.

Theo FPT Shop, máy được lắp ráp theo quy trình quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tất cả phiên bản được trang bị RAM 16GB, SSD 512GB, Wi-Fi 6, Bluetooth và hệ điều hành Windows 11 Pro bản quyền.

Máy hỗ trợ nâng cấp RAM, mở rộng dung lượng lưu trữ và kết nối đồng thời nhiều màn hình. Theo thông tin giới thiệu, các phiên bản sử dụng bộ vi xử lý Intel hỗ trợ 2 màn hình, phiên bản AMD hỗ trợ tối đa 3 màn hình.

FPT Shop áp dụng chính sách bảo hành 3-1-1 cho sản phẩm, gồm thời gian bảo hành đến 3 năm và đổi linh kiện lỗi do nhà sản xuất trong năm đầu theo điều kiện bảo hành.

Theo chương trình bán hàng được công bố, khách hàng có thể trả góp lãi suất 0%, trả trước từ 0 đồng, kỳ hạn đến 18 tháng. Trong tháng 10, học sinh, sinh viên mua PC Mini E-Power được giảm giá đến 10%.

BÌNH LÂM