Ngày 25-11, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Rakuten Viber đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối dịch vụ viễn thông di động Pottel với nền tảng giao tiếp số toàn cầu Viber.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Vietnam Post và Rakuten Viber được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Với bề dày 81 năm hình thành và phát triển, cùng mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, Vietnam Post có lợi thế về năng lực phân phối, khả năng tiếp cận khách hàng và sự am hiểu thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Viber là nền tảng giao tiếp số toàn cầu được hàng triệu người dùng tin tưởng, nổi bật với hệ tiện ích đa dạng và chú trọng bảo mật, quyền riêng tư của người dùng.

Lãnh đạo Vietnam Post và Rakuten Viber trao đổi Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Q.B

Theo thỏa thuận hợp tác, khách hàng sử dụng SIM Pottel, thương hiệu viễn thông di động của Vietnam Post, sẽ có cơ hội tiếp cận các gói cước linh hoạt, tiện ích và ưu đãi dành riêng khi sử dụng ứng dụng Viber, đáp ứng nhu cầu liên lạc, làm việc và giải trí hằng ngày.

Hai bên đồng thời phối hợp truyền thông, quảng bá trên các kênh chính thức và triển khai nhận diện đồng thương hiệu Pottel – Viber tại hệ thống điểm bán, đại lý của Pottel trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu các chương trình ưu đãi và trải nghiệm dịch vụ ngay tại điểm giao dịch.

Việc hợp tác với Viber sẽ góp phần thúc đẩy định hướng xây dựng hệ sinh thái số của Pottel, kết hợp dịch vụ viễn thông di động với tài chính số, dịch vụ ngân hàng và các tiện ích giải trí như game, livestream, hướng tới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Lãnh đạo Vietnam Post và Rakuten Viber tại lễ ký kết. Ảnh: Q.B

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post nhấn mạnh, Pottel không chỉ hướng tới cung cấp dịch vụ thoại và dữ liệu di động mà còn phát triển các sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hợp tác với Rakuten Viber là một bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa định hướng này.

Về phía Rakuten Viber, ông David Tse, Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, Việt Nam là thị trường có ý nghĩa chiến lược đối với Viber. Sự hợp tác với Vietnam Post sẽ giúp Viber kết hợp thế mạnh của nền tảng giao tiếp an toàn, tin cậy với mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu thị trường bản địa của đối tác, từ đó mang đến những trải nghiệm gần gũi, hữu ích và phù hợp hơn với người dùng Việt Nam.

Lãnh đạo Vietnam Post và Rakuten Viber thống nhất, cùng việc hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ số trên cơ sở thế mạnh của hai doanh nghiệp. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các hình thức hợp tác, hướng tới mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng và cộng đồng.

TRẦN BÌNH