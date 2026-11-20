Sự kiện “11-11 Sale khủng của năm” của Shopee khép lại với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực ở các kênh tương tác mua sắm trực tiếp. Theo thống kê công bố từ Shopee, riêng trong ngày cao điểm 11-11, tổng giá trị giao dịch (GMV) của kênh Shopee Live ghi nhận mức tăng gấp 12 lần so với ngày thường.

Sự kiện “11-11 Sale khủng của năm” của Shopee mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng

Cùng với sự tăng trưởng về doanh số, số lượng đơn hàng phát sinh thông qua các phiên livestream trên nền tảng trong ngày 11.11 cũng ghi nhận mức tăng gấp 9 lần so với ngày thường.

Xuyên suốt toàn bộ chiến dịch này, hai kênh tương tác mua sắm gồm Shopee Live và Shopee Video thu hút tổng cộng gần 2,5 tỷ lượt xem từ người tiêu dùng. Bên cạnh trải nghiệm giải trí và tìm hiểu sản phẩm, các chương trình ưu đãi được triển khai đồng bộ từ Shopee, thương hiệu và nhà bán hàng đã giúp người tiêu dùng Việt Nam tiết kiệm tổng cộng lên đến 16.000 tỷ đồng trong suốt sự kiện.

Trước thềm ngày hội mua sắm 11-11, Shopee triển khai đồng bộ nhiều hoạt động truyền thông và chương trình giải trí nhằm gia tăng độ phủ của chiến dịch đến với người dùng. Nổi bật là sự hợp tác giữa Shopee và nhóm nhạc nam UPRIZE trong vai trò đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm.

TVC “Úm ba la Shopee 11-11 - Sale khủng của năm” sử dụng giai điệu bài hát “Úm ba la” kết hợp cùng hệ thống quảng cáo ngoài trời và các nội dung đồng hành đã đạt hơn 26 triệu lượt xem và tương tác trên các kênh truyền thông chính thức của Shopee.

Sự kiện “11-11 Sale khủng của năm” mang đến nhiều kết quả nổi bật

Song hành cùng các hoạt động truyền thông, đại nhạc hội trực tuyến “Sao Live đỉnh chóp” diễn ra vào đêm 10-11 đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên Shopee Live và các nền tảng phát sóng trực tiếp. Chương trình mang đến không gian trình diễn 360 độ của nhiều nghệ sĩ cùng các ưu đãi mua sắm trực tiếp trên sóng livestream. Đồng thời, chương trình tương tác “01 Click rinh vé máy bay” tích hợp trên ứng dụng Shopee cũng thu hút gần 30 triệu lượt người dùng tham gia trải nghiệm.

Đồng hành cùng nền tảng, cộng đồng nhà bán hàng và thương hiệu trên Shopee đã tích cực chuẩn bị nguồn hàng và tăng cường các phiên tương tác trực tiếp trong ngày 11-11. Thống kê ghi nhận số lượng sản phẩm mới được đăng bán trên Shopee trong ngày cao điểm 11-11 tăng gấp 7 lần so với ngày thường. Bên cạnh đó, số lượng phiên livestream do các nhà bán hàng và thương hiệu tự triển khai trên Shopee trong ngày 11-11 cũng ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Đối với các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam, người tiêu dùng tiếp tục ưu tiên lựa chọn nhiều nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày. Danh mục các nhóm sản phẩm ghi nhận sản lượng bán chạy nhất trong đợt 11-11 gồm: Áo (ngành hàng thời trang), sản phẩm chăm sóc da mặt, đồ uống, đồ ăn vặt và sản phẩm chăm sóc nhà cửa.

Từ những kết quả đạt được trong sự kiện 11-11, Shopee định hướng sẽ tiếp tục đầu tư vào nền tảng công nghệ, nâng cao trải nghiệm mua sắm tương tác và phát triển các giải pháp hỗ trợ nhà bán hàng nhằm phục vụ mùa mua sắm cao điểm cuối năm và dịp Tết 2027.

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