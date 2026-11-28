"Báo cáo đánh giá toàn diện hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam" của OECD được thực hiện từ năm 2023; với các nội dung từ năng lực doanh nghiệp, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng đến khung chính sách, pháp luật.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân vừa có cuộc tiếp và làm việc với ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tại đây, ông Yasushi Masaki đã giới thiệu "Báo cáo thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam", đồng thời trao đổi về các khuyến nghị và khả năng hợp tác với Việt Nam trong quá trình triển khai.

Ông Yasushi Masaki trao báo cáo "Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" của OECD cho Bộ trưởng Vũ Hải Quân tại cuộc làm việc. Ảnh: MST

Theo ông Yasushi Masaki, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn, nền tảng kỹ năng kỹ thuật, môi trường thương mại và đầu tư cởi mở cùng định hướng ưu tiên phát triển ngành bán dẫn của Chính phủ.

Năm 2024, Việt Nam là nhà xuất khẩu chip lớn thứ 8 thế giới, tăng từ vị trí thứ 11 năm 2013. Thị phần xuất khẩu chip của Việt Nam trên toàn cầu tăng từ 1,6% lên 2,4% trong cùng giai đoạn. Hiện Việt Nam có hơn 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn chủ yếu tập trung vào lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. OECD cho rằng Việt Nam cần tiếp tục phát triển năng lực thiết kế, nghiên cứu và chế tạo để gia tăng giá trị trong nước.

Các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Để phát triển hệ sinh thái bán dẫn, OECD đưa ra 5 nhóm khuyến nghị trọng tâm với Việt Nam:

Thứ nhất, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà sản xuất lớn, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn.

Thứ hai, tập trung nguồn lực cho các cơ sở đào tạo có năng lực, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình giảng dạy và đào tạo thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành.

Thứ ba, tăng cường nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển trung tâm quốc gia về tạo mẫu chip, thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất bán dẫn, trong đó chú trọng bảo đảm nguồn cung điện ổn định, nâng cao hiệu quả kết nối logistics và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa.

Thứ năm, hoàn thiện môi trường kinh doanh và chính sách theo hướng tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; đơn giản hóa các chương trình ưu đãi, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát quá trình thực hiện.

Đánh giá cao những nội dung trong báo cáo, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị OECD tiếp tục phối hợp với Bộ KH-CN trong quá trình triển khai các khuyến nghị, tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam.

Báo cáo "Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" do OECD nghiên cứu, xây dựng và công bố. Đây là một phần trong chuỗi nghiên cứu của OECD về cơ hội và thách thức phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại một số nền kinh tế được lựa chọn, trong đó có Việt Nam. Báo cáo được triển khai từ năm 2023, trong quá trình thực hiện, OECD đã tổ chức đoàn công tác khảo sát tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý, bộ, ngành và các bên liên quan để thu thập thông tin, đánh giá thực trạng và xây dựng khuyến nghị chính sách.

TRẦN BÌNH