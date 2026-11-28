“Để một sáng chế thực sự đi vào cuộc sống, việc cấp văn bằng bảo hộ mới chỉ là bước khởi đầu. Những rào cản về nguồn vốn, hoàn thiện công nghệ, thương mại hóa và đặc biệt là thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ, bảo vệ thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp”.

Đó là thông tin được ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin KH-CN Việt Nam chia sẻ tại đàm “Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và động lực đổi mới sáng tạo” do Hội Sáng chế Việt Nam phối hợp Công ty TNHH Gia Thái Doctor Loan tổ chức vào 28-11.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN phát biểu tại tọa đàm

Theo ông Trần Văn Tùng, để tạo ra một sáng chế có giá trị và đưa vào cuộc sống, các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp phải trải qua quá trình lâu dài, đầu tư nhiều trí tuệ, công sức, thời gian và nguồn lực, đồng thời chấp nhận không ít rủi ro. Tuy nhiên, tạo ra sáng chế đã khó, đưa sáng chế vào ứng dụng và thương mại hóa còn khó hơn, việc bảo vệ thành quả sáng tạo trên thị trường cũng là thách thức không nhỏ.

“Nếu thành quả nghiên cứu không được bảo vệ kịp thời và hiệu quả, thiệt hại không chỉ thuộc về một nhà sáng chế hay một doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư, môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của toàn xã hội”, ông Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Chia sẻ từ thực tiễn doanh nghiệp, ThS-BS Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái Doctor Loan, cho biết, hành trình đưa sáng chế vào ứng dụng phải trải qua nhiều công đoạn, từ nhận diện nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu, thử nghiệm, đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đến tổ chức sản xuất, thương mại hóa và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Dù có kinh nghiệm nghiên cứu, đăng ký bảo hộ tại hàng chục quốc gia và thương mại hóa sáng chế, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về thời gian, nguồn lực, chứng cứ và thủ tục trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ThS-BS Phạm Thị Kim Loan, công ty đã phát triển và thương mại hóa các dòng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái gồm: các sản phẩm gối cổ (thương mại từ năm 2009) và gối lưng (thương mại từ năm 2010). Các sản phẩm này đạt tiêu chuẩn Thương hiệu quốc gia năm 2020 và được cấp hơn 250 bằng sáng chế cùng văn bằng bảo hộ độc quyền tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, các sản phẩm này được bảo hộ nghiêm ngặt qua loạt văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và độc quyền sáng chế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số sản phẩm tương tự đã xuất hiện trên thị trường làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

ThS-BS Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái Doctor Loan nêu thực trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại tọa đàm

Để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp chính đáng, công ty đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) vào cuộc. Cục Sở hữu trí tuệ đưa ra kết luận khẳng định mẫu sản phẩm gối cổ có kiểu dáng tương tự nhưng mang thương hiệu khác chứa các yếu tố xâm phạm độc quyền sáng chế của Công ty Gia Thái Doctor Loan.

"Đến thời điểm này, tình trạng sao chép, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế của bà vẫn chưa chấm dứt. Nếu xâm phạm không được ngăn chặn kịp thời, xã hội có nguy cơ tạo ra cơ chế khuyến khích ngược: người có ý tưởng sáng tạo đổi mới phục vụ cho sự tiến bộ phải gánh chịu chi phí, khó khăn, rủi ro cao trong khi người xâm phạm lại được hưởng mọi lợi ích kinh tế", ThS-BS Phạm Thị Kim Loan thông tin.

Đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ sáng chế là bảo vệ toàn bộ hành trình biến tri thức thành giá trị kinh tế và xã hội, và xa hơn nữa là bảo vệ niềm tin, khát vọng và động lực sáng tạo của các thế hệ nhà khoa học Việt Nam trong tương lai.

Tại tọa đàm, các đại biểu đề xuất xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp, nhà sáng chế nhận diện dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu thập và bảo toàn chứng cứ, tiếp cận các tổ chức giám định, tư vấn pháp lý, cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, tạo dựng môi trường để các nhà khoa học, nhà sáng chế và doanh nghiệp yên tâm đầu tư nghiên cứu, đưa những kết quả sáng tạo vào cuộc sống và tin tưởng rằng thành quả lao động trí tuệ của mình được pháp luật bảo vệ kịp thời, hiệu quả.

Không để nhà sáng chế đơn độc Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam, Viện trưởng Viện Sáng chế Việt Nam, ngay cả khi được cấp văn bằng bảo hộ, việc phát hiện dấu hiệu xâm phạm, thu thập chứng cứ, giám định và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý cũng đòi hỏi nhiều thời gian, chi phí và kiến thức chuyên môn. Đây là những điều kiện mà không phải nhà sáng chế nào cũng có khả năng đáp ứng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam Không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai nhà sáng chế. Cần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ xuyên suốt từ nghiên cứu, xác lập quyền sở hữu trí tuệ đến sản xuất, thương mại hóa và bảo vệ thành quả sáng tạo. Trong đó, các hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối giữa nhà sáng chế với cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và nhà đầu tư.

THÀNH AN