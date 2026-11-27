Không gian mới đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình Huawei mở rộng các các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, kết hợp mua sắm, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ trong cùng một địa điểm. Trong dịp khai trương, cửa hàng cũng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng khi đến tham quan, mua sắm.

Cắt băng khánh thành với sự góp mặt của đại diện nhãn hàng Huawei và ca sĩ khách mời

Đầu năm nay, tại thị trường Việt Nam, Huawei đưa vào hoạt động Cửa hàng trực tuyến, đến cuối năm tiếp tục khai trương Cửa hàng Dịch vụ HUAWEI nhằm mở rộng trải nghiệm của người dùng từ trực tuyến đến trực tiếp. Đó cũng là lời cam kết của doanh nghiệp đưa công nghệ đến gần hơn với khách hàng thông qua những trải nghiệm thiết thực.

Một góc không gian của cửa hàng

Cửa hàng Dịch vụ Huawei được thiết kế với 2 tầng chức năng riêng biệt: Tầng 1 là Không gian trải nghiệm và mua sắm: Trưng bày các thiết bị thuộc hệ sinh thái Huawei như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, và máy tính bảng. Khách hàng có thể trực tiếp dùng thử, khám phá tính năng và nhận tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Còn tầng 2 là không gian tư vấn và hỗ trợ dịch vụ: Tiếp nhận nhu cầu tư vấn, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sửa chữa thiết bị, mang đến thêm một địa điểm tiếp cận dịch vụ chính hãng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Từ ngày 27-11 đến ngày 2-12-2026, khách hàng mua sắm trực tiếp và thực hiện check-in tại cửa hàng sẽ được hưởng các ưu đãi. Cụ thể, mua HUAWEI WATCH 6 Series sẽ được tặng 1 máy massage cầm tay; mua HUAWEI WATCH KIDS X1 hoặc HUAWEI WATCH GT 7 Series được tặng 1 bình giữ nhiệt 900ml. Với các dòng sản phẩm khác, khách hàng sẽ nhận được giảm giá lên đến 200.000 đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

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