FPT Shop và tỉnh Điện Biên hợp tác ứng dụng UAV trong nông nghiệp

FPT Shop đồng hành cùng tỉnh Điện Biên và các sở, ngành liên quan vừa triển khai mô hình ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất nông nghiệp.

Các thiết bị UAV đã được FPT Shop triển khai tại Điện Biên.

Chương trình hướng đến nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước đưa UAV vào các hoạt động canh tác phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả lao động và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó các bên sẽ phối hợp xây dựng mô hình ứng dụng UAV trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh Điện Biên. FPT Shop sẽ đồng hành cùng các đơn vị liên quan trong việc triển khai các giải pháp UAV phù hợp với từng mô hình sản xuất, từ phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, gieo giống đến vận chuyển vật tư nông nghiệp.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái vào nông nghiệp sẽ giúp người dân từng bước tiếp cận với phương pháp canh tác hiện đại, đặc biệt là trong việc phun thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh việc triển khai giải pháp, FPT Shop cũng sẽ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ vận hành và cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu ứng dụng các nền tảng quản lý, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn đầu, mô hình sẽ được triển khai theo hình thức thí điểm, tập trung nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng trước khi mở rộng phạm vi triển khai. Đối với mô hình sản xuất lúa tại cánh đồng Mường Thanh, UAV dự kiến được sử dụng trong các hoạt động gieo sạ, phun thuốc và bón phân.

Chương trình được triển khai theo lộ trình 24 tháng. Giai đoạn đầu tập trung thử nghiệm và đánh giá hiệu quả thực tế của các mô hình; giai đoạn tiếp theo xây dựng quy trình vận hành, đào tạo đội ngũ và hoàn thiện mô hình dịch vụ; sau đó xem xét mở rộng triển khai cùng các hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng các điều kiện phù hợp.

BÌNH LÂM