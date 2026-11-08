Gần 1.000 học sinh tiểu học hào hứng khám phá STEM, chinh phục công nghệ

Chiều cuối tuần, sân trường Tiểu học Chu Văn An (xã Long Hải, TPHCM) tràn ngập tiếng cười nói, tiếng reo hò rộn rã khi 964 học sinh thuộc 27 lớp cùng bước vào "Ngày hội STEM và hoạt động trải nghiệm công dân số".

Các em học sinh hào hứng điều khiển robot.

Trong không khí náo nhiệt, học sinh từ khối 1 đến khối 5 chia thành các đội nhóm sẵn sàng chinh phục các thử thách công nghệ.

Để tổ chức chương trình, nhà trường đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ AIG Việt Nam thiết kế 3 khu vực trải nghiệm, phân luồng khoa học, giúp toàn bộ học sinh đều được “chạm tay” vào công nghệ, tự tay làm sản phẩm STEM.

Các khu vực trải nghiệm mang đến cho các em những hoạt động lý thú.

Tại khu vực Robotics và lập trình, với chiếc máy tính bảng, các em hào hứng thử sức điều khiển robot Rio tìm đường, robot thu hoạch nông sản, robot Rover đá bóng và robot gắp bóng. Những ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của robot, những tiếng hò reo vang lên mỗi khi robot gắp thành công bóng hay di chuyển đúng lộ trình lập trình.

Ở khu vực Thiết kế và sáng chế, trạm Tinker và trạm Strawbees đưa học sinh vào thế giới sáng tạo thủ công. Các em cùng nhau phác thảo ý tưởng, thử độ bền của tháp giấy, lắp ghép mô hình từ ống hút và chong chóng giấy.

Khu vực Công dân số và sáng tạo 3D lại mở ra không gian công nghệ hiện đại

Gần hội trường, khu vực Công dân số và sáng tạo 3D lại mở ra không gian công nghệ hiện đại. Học sinh được thỏa sức tạo hình khối 3D trên ứng dụng Maker Empire, phối màu và tô màu kỹ thuật số cùng tính năng Coloring. Đặc biệt, thông qua các cuộc trao đổi ngắn, giáo viên và chuyên gia đã trang bị cho các em kiến thức cốt lõi về ứng xử an toàn trên môi trường mạng.

Phụ huynh, giáo viên cùng tham gia trải nghiệm.

Riêng tại Không gian sáng tạo STEM, nơi trưng bày sản phẩm sáng tạo của học sinh, thông điệp "Ý tưởng nhỏ - Sáng tạo lớn - Kiến tạo tương lai" như lời khích lệ dành cho những “mầm non” công nghệ. Với chủ đề hấp dẫn như "Ngôi nhà mơ ước - Thành phố tương lai", "Thiên nhiên quanh em", "Việt Nam trong trái tim em" hay "Sáng tạo xanh - Kỹ sư nhí - Tái chế thông minh", các em đã biến những vật liệu tái chế quen thuộc như bìa carton, chai nhựa bỏ đi thành những mô hình sinh động.

Không gian sáng tạo STEM với chủ đề "Việt Nam trong trái tim em".

Nhìn những sản phẩm do chính tay mình tạo ra hay lần đầu tiên được tự tay cầm máy tính bảng điều khiển robot, các em không giấu nổi sự thích thú.

Em Hồng Đức (học sinh lớp 3A) hồ hởi: "Con thích nhất là hoạt động điều khiển robot bằng máy tính bảng. Con được tự tay điều khiển robot gắp bóng. Lúc đầu con chưa quen nên điều khiển chưa được chính xác, nhưng thử vài lần thì con đã làm được. Con cũng thích phần tô màu trên tablet. Con được tự tay sáng tạo bức tranh của riêng mình”.

Các em học sinh đã mang đến chương trình những sản phẩm tái chế độc đáo.

Còn em Khánh Nghi (học sinh lớp 5C) chia sẻ: "Hôm nay, em rất vui và hào hứng khi được cùng ba tham gia Ngày hội STEM tại trường. Em ấn tượng nhất với những mô hình rô-bốt, sản phẩm sáng tạo và các phần mềm học tập thú vị. Qua trải nghiệm, em hiểu thêm về khoa học, công nghệ và học được cách tư duy, sáng tạo. Em cảm thấy đây là một ngày hội thật bổ ích và đáng nhớ. Em mong sẽ có thêm nhiều hoạt động thú vị như thế này”.

Chứng kiến các hoạt động tại ngày hội, nhiều phụ huynh tỏ ra thích thú và đánh giá cao công tác tổ chức của nhà trường.

Chị Nguyễn Thị Trang (phụ huynh em Phạm Bảo Ngọc, lớp 2E) hồ hởi nhận xét: "Tôi rất vui khi các con tham gia chương trình một cách hào hứng. Các thầy, các cô đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn và giải thích cho các con trong suốt quá trình trải nghiệm. Cùng các con tham gia chương trình, tôi đặc biệt ấn tượng với những mô hình STEM tuy đơn giản nhưng thể hiện tư duy sáng tạo của lứa tuổi học sinh. Các con biết tận dụng các vật liệu tái chế quen thuộc để tạo ra sản phẩm hữu ích”.

Theo cô Bùi Lê Bảo Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, Ngày hội STEM và Trải nghiệm Công dân số được xây dựng nhằm cụ thể hóa hướng dẫn của ngành giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học.

Nhà trường xác định mục đích cốt lõi của chương trình là tạo không gian cho học sinh vận dụng tích hợp kiến thức từ các môn học cốt lõi như Toán, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Tin học và Công nghệ, Mĩ thuật vào các nhiệm vụ thực tiễn như thiết kế, thử nghiệm, điều khiển và giải quyết tình huống. Qua các hoạt động tương tác nhóm, học sinh được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và đặc biệt là hình thành thói quen sử dụng thiết bị, phần mềm và môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm.

Nối tiếp thành công của ngày hội, tuần tới, các tổ chuyên môn của nhà trường sẽ lựa chọn các ý tưởng xuất sắc để phát triển thành các bài học STEM chính thức trong kế hoạch giáo dục năm học 2026 - 2027, đảm bảo tinh thần đổi mới được duy trì thường xuyên.

KHÁNH CHI