Hà Nội biểu dương gần 200 “Người tốt, việc tốt”, vinh danh 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, cho biết, hội nghị là dịp nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho sự phát triển của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÀNH THÁI

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của mỗi cá nhân. Công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc; chú trọng phát hiện, ghi nhận những việc làm tốt từ cơ sở, nhất là tại địa bàn khó khăn và những vị trí trực tiếp phục vụ nhân dân.

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị đổi mới nội dung, phương thức thi đua; phát huy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời đổi mới công tác khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, thực chất; tăng cường vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các cấp, ngành trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi mỗi người dân Thủ đô phát huy tinh thần trách nhiệm, biến tình yêu Thủ đô thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân. Ảnh: THÀNH THÁI

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các tập thể, cá nhân được biểu dương, tôn vinh là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Tôi mong các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng”, đồng chí Trần Đức Thắng gởi gắm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng bằng khen và danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2026 tặng 15 cá nhân. Ảnh: THÀNH THÁI

9 cá nhân vinh dự nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026: 1. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, TP Hà Nội; 2. PGS-TS Y học Nguyễn Quang Bình, Thầy thuốc nhân dân, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội; 3. Ông Mai Đức Chung, Anh hùng Lao động, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; 4. Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, TP Hà Nội; 5. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an TP Hà Nội. 6. PGS-TS, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội; 7. Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, trụ trì chùa Trấn Quốc, TP Hà Nội; 8. Ông Ngô Quang Khải, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, TP Hà Nội; 9. Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

NGUYỄN HƯỞNG