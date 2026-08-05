Chính trị

Xây dựng Đảng

Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của Đảng viên, quần chúng ưu tú

SGGPO

Ngày 5-8, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác thành phố tham dự sinh hoạt chi bộ “mẫu” tại Chi bộ 2, Đảng bộ Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (thuộc Đảng bộ phường Tân Uyên, TPHCM).

Chi bộ 2 có 15 đảng viên, gồm 13 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Ở nội dung Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên Vũ Lê Ngọc Châu kể mẩu chuyện “Bác chỉ muốn các cháu học hành”. Trong phần thảo luận, buổi sinh hoạt ghi nhận 8 ý kiến của đảng viên, tập trung vào công tác tư tưởng, tạo nguồn phát triển Đảng, tiến độ chuẩn bị cho năm học mới, chuyển đổi số và đổi mới phương thức sinh hoạt...

Sau nội dung thường kỳ, Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý 3-2026 với chủ đề “Nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên Chi bộ 2”.

Sau buổi sinh hoạt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Chung nhận xét, nắm tình hình tư tưởng đảng viên cần đi sâu vào những khó khăn, áp lực, vướng mắc cụ thể của đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay; đảm bảo nội dung sinh hoạt sát thực tế là đơn vị trường học.

Qua theo dõi nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8 và sinh hoạt chuyên đề, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của chi ủy Chi bộ 2.

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Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ

Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đại diện đảng ủy các xã, phường, đặc khu và một số chi bộ trường học trên địa bàn thành phố. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị các đại biểu rút kinh nghiệm để vận dụng phù hợp tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đi sâu vào nội dung sinh hoạt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị phải sát với đặc điểm, yêu cầu đặc thù của đơn vị trường học. Trong đó, cần xem xét đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính quyền và nhiệm vụ do tổ chức đảng phân công đối với từng đảng viên.

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Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết tặng hoa chúc mừng Chi bộ 2 hoàn thành tốt buổi sinh hoạt chi bộ

Về công tác phát triển đảng, chi bộ cần nhận xét cụ thể từng quần chúng ưu tú, thảo luận giải pháp để mỗi người rèn luyện, phát huy năng lực, khẳng định bản thân và từng bước hoàn thiện các điều kiện để được xem xét kết nạp Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đánh giá tư tưởng chính trị không dừng ở xem xét mức độ chấp hành quy định, mà phải phân tích tình hình, dư luận, nhận diện những diễn biến về nhận thức, tư tưởng trước các yếu tố tác động trực tiếp đến đảng viên. Chi bộ chú trọng theo dõi, kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời đánh giá việc chấp hành những điều đảng viên không được làm.

Đối với các xã, phường, đặc khu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương quan tâm, trang bị kỹ năng điều hành cho đội ngũ Bí thư chi bộ; hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị nội dung, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và đảng viên trước mỗi kỳ sinh hoạt.

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Từ khóa

sinh hoạt chi bộ phường Tân Uyên chi bộ trường học trường học phát triển Đảng Văn Thị Bạch Tuyết

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