Xã hội

Hà Nội nắng nóng, TPHCM triều cường đạt đỉnh

SGGPO

Hôm nay 29-9, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Triều cường tại TPHCM và Nam bộ tiếp tục ở mức cao, có thể đạt đỉnh, gây nguy cơ ngập và dẫn đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, chiều nay, triều cường tại TPHCM và Nam bộ tiếp tục ở mức cao, có thể đạt đỉnh và vượt mức báo động 3. Thời điểm nước triều lên cao trùng vào giờ tan tầm, nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch và dẫn đến ùn tắc giao thông.

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Các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập trên đường Trần Xuân Soạn (TPHCM), chiều 28-9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trong khi đó, Hà Nội và miền Bắc có nắng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C, thời tiết oi bức. Hôm nay và ngày mai là 2 ngày cuối cùng có nền nhiệt cao trước khi không khí lạnh tràn về.

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Hà Nội nắng nóng, oi chiều 28-9 và sẽ tiếp diễn ngày 29-9. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ ngày 1 đến 2-10, nhiệt độ tại Hà Nội sẽ giảm khoảng 4 độ C, thời tiết chuyển dịu mát sau những ngày nắng nóng. Khoảng đêm 4 đến 5-10, khi không khí lạnh tăng cường mạnh, trời se lạnh đến lạnh.

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PHÚC HẬU

Từ khóa

TPHCM triều cường ngập Hà Nội nắng nóng

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