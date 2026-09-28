Huy động lực lượng gia cố bờ bao, ứng phó triều cường

Ghi nhận từ sau 16 giờ 30 chiều 28-9, triều cường trên sông Tân Thuận dâng cao và nước bắt đầu tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn, khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Các phương tiện di chuyển qua đoạn ngập trên đường Trần Xuân Soạn, chiều 28-9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Trọng Khải (trú tại phường Tân Thuận) cho biết, con đường này thường xuyên bị ngập nước do triều cường, ảnh hưởng đến đời sống và công việc kinh doanh của người dân xung quanh.

Nhiều tài xế công nghệ thường xuyên qua khu vực này cho biết: Nước dâng nhanh, khúc đường lại nhiều ổ gà nên chạy xe qua đây phải hết sức cẩn thận.

Nhiều người dân dọc đường Trần Xuân Soạn mong đường sớm được nâng cấp, hệ thống chống ngập sớm vận hành đồng bộ để không còn bị ngập mỗi khi triều cường lên.

Clip: Đường Trần Xuân Soạn ngập do triều cường trong chiều 28-9. Thực hiện: ĐÌNH DƯ

* Chiều cùng ngày, UBND phường Thuận An (TPHCM) huy động nhiều lực lượng gia cố các tuyến bờ bao xung yếu, chủ động ứng phó nguy cơ ngập úng do mưa kết hợp triều cường.

Trong 4 ngày cao điểm (từ 25 đến 28-9), phường đã huy động 47 lượt dân quân và 67 lượt người dân tham gia phòng chống ngập úng, triều cường; duy trì 2 xà lan và 2 tàu cuốc để ứng trực, xử lý các sự cố phát sinh...

Các chiến sĩ dân quân phối hợp người dân vận chuyển bao cát gia cố bờ bao, phòng chống ngập úng. Ảnh: LÊ XUÂN

Theo ghi nhận, tại rạch Cầu Miễu, lực lượng phòng chống ngập lụt đã gia cố được 35m bờ bao bằng 400 bao cát và 100 cừ tràm; đồng thời điều động xà lan, tàu cuốc đắp đất phía trong cao 0,5m. Tại rạch Cầu Gừa, 50m bờ bao đã được gia cố với 245 bao cát. Rạch Ba Tâm trên đường An Thạnh 42 được gia cố 150m, sử dụng 180 bao cát; rạch Bảy Bèo gia cố 250m, sử dụng 450 bao cát và 100 cây cừ tràm.

Phương tiện cơ giới được huy động ứng trực thường xuyên tại các vị trí bờ bao xung yếu. LÊ XUÂN

Đối với bờ bao ven sông Sài Gòn, địa phương đã thực hiện gia cố 2 tuyến. Tuyến 1 nâng cao khoảng 40cm so với mặt đê hiện hữu, dài hơn 480m. Tuyến 2 đắp hai bên với chiều dài khoảng 200m, cao hơn mặt đê hiện hữu 50-60cm; hiện cao độ tuyến này đang tiếp tục được hoàn chỉnh.

Hàng trăm bao cát được be bờ, chủ động phòng chống ngập úng do triều cường

Theo Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Thanh Sơn, phường tiếp tục duy trì lực lượng và phương tiện ứng trực, thường xuyên kiểm tra các tuyến bờ bao, khu vực trũng thấp, cống thoát nước; chủ động cảnh báo, xử lý những điểm có nguy cơ tràn bờ, sạt lở, ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 8 Âm lịch. Dự báo đợt triều này đạt đỉnh vào buổi sáng từ 6 - 8 giờ và buổi chiều từ 17 - 19 giờ vào các ngày 28, 29, 30-9. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều dự báo mức 1,60 - 1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 3cm; tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,75 - 1,85m, cao hơn báo động III khoảng 15 - 25cm.

ĐÌNH DƯ - XUÂN TRUNG