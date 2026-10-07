Hàng cột điện dưới lòng đường Chu Văn An đã được di dời

Ngày 7-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, công tác di dời đã chính thức hoàn tất.

Tại hiện trường, toàn bộ hệ thống cột điện gây cản trở giao thông suốt thời gian qua đã được di dời vào sát lề đường, trả lại mặt bằng thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Hàng loạt cột điện trước đây án ngữ lòng đường Chu Văn An, nay đã được di dời vào bên trong. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Trần Đăng Khuê, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh (đơn vị phụ trách dự án đường Chu Văn An), cho biết, dưới sự chỉ đạo của UBND phường Bình Thạnh và sự phối hợp tích cực, làm việc xuyên đêm bất chấp thời tiết mưa gió từ Điện lực Gia Định, dự án đã về đích sớm hơn dự kiến.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh sẽ lắp đặt lan can phân chia làn đường, thảm nhựa bê tông và chỉnh trang đô thị. Dự kiến toàn bộ tuyến đường Chu Văn An sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 11 tới”, ông Nguyễn Trần Đăng Khuê thông tin.

Di dời tủ điện RMU từ lòng đường Chu Văn An vào vị trí theo thiết kế được duyệt. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ông Nguyễn Văn Xê, người dân sống tại khu vực này vui mừng chia sẻ: "Bữa giờ trụ điện nằm giữa đường rất nguy hiểm, nhất là giờ cao điểm đưa đón học sinh hay ban đêm người lạ đi ngang dễ xảy ra va quẹt. Mấy ngày nay thấy anh em công nhân dầm mưa dầm nắng, ăn vội hộp cơm rồi lại lao vào làm xuyên đêm để sớm trả lại đường thông thoáng, bà con ở đây ai cũng cảm động và phấn khởi”.

Các đơn vị phối hợp ngầm hóa cáp viễn thông trên đường Chu Văn An. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đại diện Điện lực Gia Định cho biết, để đảm bảo đúng tiến độ, giảm thiểu xáo trộn cho khu vực, lực lượng thi công đã tổ chức làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Đội ngũ kỹ thuật ưu tiên thực hiện các hạng mục không liên quan đến điện vào ban đêm. Khi hoàn thành phần hạ tầng phụ trợ, đơn vị lập tức triển khai cắt điện theo từng mốc thời gian ngắn để tiến hành di dời lưới điện hạ thế, trung thế và các thiết bị liên quan ra khỏi lòng đường Chu Văn An.

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ĐÌNH DƯ