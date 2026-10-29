Quy hoạch TPHCM cần phát huy lợi thế từng vùng

Chiều 29-10, tại phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu (ĐB) góp ý dự thảo nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Các ý kiến tập trung vào việc xác định rõ lợi thế từng khu vực, tổ chức hợp lý không gian đô thị, công nghiệp và lựa chọn các ngành kinh tế phù hợp với thế mạnh, năng lực cạnh tranh của thành phố.

ĐB Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, đề nghị quy hoạch xác định rõ các vùng công nghiệp tiếp nhận cơ sở sản xuất di dời khỏi khu vực lõi đô thị, qua đó tạo quỹ đất phục vụ tái thiết đô thị, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Theo ĐB Nguyễn Hoàn Vũ, quy hoạch phải làm rõ địa bàn tiếp nhận, lộ trình di dời và các điều kiện hạ tầng cần thiết. Việc bố trí các khu công nghiệp mới phải được thực hiện đồng bộ, khoa học, bảo đảm khả năng kết nối giao thông và phát triển sản xuất lâu dài.

ĐB Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về tổ chức không gian đô thị, ĐB Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp, đề xuất nghiên cứu phát triển không gian trên cao gắn với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) tại những khu vực phù hợp, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và an toàn đường bay. Giải pháp này có thể tạo thêm quỹ không gian bố trí tái định cư, chỉnh trang đô thị, dành thêm diện tích mặt đất cho cây xanh và công trình công cộng.

Đối với không gian ngầm, ĐB Nguyễn Văn Đức đề nghị quy hoạch đồng bộ, kết nối các công trình công cộng, đường sắt, hệ thống thoát nước, nhà ở và những hạng mục liên quan.

Từ góc độ phát triển khoa học - công nghệ, ĐB Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức cho biết, trong 11 khu công nghệ số dự kiến của TPHCM có 6 khu thuộc địa bàn Bình Dương trước đây, nơi đã công bố đề án Khu đô thị khoa học - công nghệ phía Bắc. Trong khi đó, quỹ đất tại khu vực phía Đông thành phố, nơi có Đại học Quốc gia TPHCM và Khu Công nghệ cao, không còn nhiều.

ĐB Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vì vậy, ĐB Mai Hữu Quyết đề xuất mở rộng trục khoa học - công nghệ về phía Bắc, gắn công nghiệp công nghệ cao với hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), qua đó tạo điều kiện hình thành các sản phẩm mới.

Đối với quy hoạch phân khu tại phường Thủ Đức và các phường lân cận, ĐB Mai Hữu Quyết kiến nghị điều chỉnh ranh giới phân khu phù hợp với địa giới phường, giảm quy mô những phân khu trải rộng trên nhiều địa bàn. Thực tế, một số phân khu hiện đi qua 2-4 phường, gây khó khăn trong quá trình lấy ý kiến và thống nhất điều chỉnh. Việc gắn quy hoạch với địa giới phường sẽ giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong tổ chức thực hiện và điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, ĐB Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), cho rằng thành phố cần xác định rõ chuỗi giá trị, phân khúc công nghệ và năng lực cạnh tranh cốt lõi có thể xây dựng trong các lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ mới.

ĐB Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Mai Hữu Tín cũng kiến nghị HĐND và UBND TPHCM bổ sung nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu vào nhóm ngành ưu tiên. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng góp phần bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế.

Trao đổi tại phiên thảo luận tổ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quy hoạch tổng thể TPHCM là cơ sở đặc biệt quan trọng để quản lý, điều hành phát triển thành phố. Sau hợp nhất, TPHCM có không gian rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Vì vậy, quy hoạch phải phát huy được lợi thế của từng khu vực, tạo thành sức mạnh tổng hợp, bảo đảm phát triển đồng bộ, hiệu quả và lâu dài.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tại phiên họp, chiều 29-10-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định muốn xây dựng một siêu đô thị xứng tầm khu vực và thế giới, TPHCM phải có quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thành phố đã tập trung nguồn lực, huy động các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm trong nước và quốc tế tham gia xây dựng quy hoạch, làm cơ sở quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và trong tầm nhìn 100 năm.

Sau khi HĐND TPHCM thông qua, Chủ tịch UBND TPHCM sẽ phê duyệt quy hoạch để tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở ngành, địa phương phải căn cứ quy hoạch trong quản lý địa bàn, tiếp nhận dự án đầu tư và phát triển đô thị, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển và lợi ích chung của thành phố.

THU HƯỜNG