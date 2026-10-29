Xã hội

Đô thị

Thi công tầng hầm gây sụt lún đường ở phường Việt Hưng, Hà Nội

SGGP

Nhiều đoạn đường trên các phố Nguyễn Minh Châu, Đào Hinh, Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng (Hà Nội), xuất hiện vết nứt kéo dài, mặt đường phồng lên sau sự cố trong quá trình thi công tầng hầm dự án nhà cao tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, những ngày qua, tại các tuyến đường xung quanh dự án xây dựng nhà cao tầng thuộc Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội (phường Việt Hưng), xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đường. Một số vị trí mặt đường có dấu hiệu phồng lên, gây lo ngại cho người và phương tiện lưu thông.

1.jpeg
Tuyến phố xung quanh dự án xây dựng nhà cao tầng tại Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội xuất hiện vết nứt, có nơi mặt đường phồng lên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng, khoảng 11 giờ ngày 28-10, tại dự án “Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội”, do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Song Lộc làm chủ đầu tư, đã xảy ra sự cố trong quá trình thi công phần hầm, dẫn đến tình trạng lún, nứt, hư hỏng tuyến đường tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu.

2.jpeg
Sự cố trong quá trình thi công phần hầm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phường Việt Hưng cho biết, ghi nhận ban đầu, sự cố gây sụt lún, hư hỏng tại tuyến đường ngõ 1 Nguyễn Minh Châu. Đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 50m, rộng khoảng 15m, độ sâu trung bình 3,5m...

3.jpeg
Vết nứt gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đến nay, phường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, theo dõi tình trạng khu vực xảy ra sự cố, có giải pháp ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục sụt lún...

Tin liên quan
TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

Hà Nội đường phố hầm ngầm đường sụt lún

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn