Thi công tầng hầm gây sụt lún đường ở phường Việt Hưng, Hà Nội

Nhiều đoạn đường trên các phố Nguyễn Minh Châu, Đào Hinh, Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng (Hà Nội), xuất hiện vết nứt kéo dài, mặt đường phồng lên sau sự cố trong quá trình thi công tầng hầm dự án nhà cao tầng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, những ngày qua, tại các tuyến đường xung quanh dự án xây dựng nhà cao tầng thuộc Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội (phường Việt Hưng), xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đường. Một số vị trí mặt đường có dấu hiệu phồng lên, gây lo ngại cho người và phương tiện lưu thông.

Tuyến phố xung quanh dự án xây dựng nhà cao tầng tại Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội xuất hiện vết nứt, có nơi mặt đường phồng lên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng, khoảng 11 giờ ngày 28-10, tại dự án “Xây dựng nhà cao tầng A2-CT1 và A4-CT3 Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội”, do Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Song Lộc làm chủ đầu tư, đã xảy ra sự cố trong quá trình thi công phần hầm, dẫn đến tình trạng lún, nứt, hư hỏng tuyến đường tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu.

Sự cố trong quá trình thi công phần hầm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Phường Việt Hưng cho biết, ghi nhận ban đầu, sự cố gây sụt lún, hư hỏng tại tuyến đường ngõ 1 Nguyễn Minh Châu. Đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 50m, rộng khoảng 15m, độ sâu trung bình 3,5m...

Vết nứt gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đến nay, phường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, theo dõi tình trạng khu vực xảy ra sự cố, có giải pháp ngăn ngừa nguy cơ tiếp tục sụt lún...

TIẾN CƯỜNG