Tối 28-11, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII) khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của các nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, điện ảnh có sức mạnh kết nối con người, lan tỏa các giá trị nhân văn, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác giữa các dân tộc. Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc HANIFF VIII. Ảnh: KHIẾU MINH

Để điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim.

“Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng tài năng, khuyến khích sáng tạo, cam kết kiến tạo môi trường thuận lợi để những ý tưởng nghệ thuật được hiện thực hóa”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng mong muốn các đối tác, nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm, cùng triển khai các dự án có giá trị để điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng.

Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL tặng hoa thành viên ban giám khảo liên hoan phim. Ảnh: KHIẾU MINH

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố xác định điện ảnh là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp văn hóa, đã đưa định hướng phát triển điện ảnh vào quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Hà Nội chú trọng đầu tư hạ tầng, không gian sáng tạo, hệ thống phim trường, phát huy thế mạnh về văn hóa, lịch sử, con người và danh lam thắng cảnh để thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

Theo bà Vũ Thu Hà, TP Hà Nội luôn mong muốn được đón nhận những ý tưởng mới, các dự án sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Qua đó, giúp khán giả có cơ hội thưởng thức những tác phẩm điện ảnh chất lượng, giàu giá trị nhân văn, đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Thảm đỏ HANIFF VIII thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Ảnh: ANH VŨ

Diễn ra đến ngày 2-12, HANIFF VIII giới thiệu 124 tác phẩm được lựa chọn từ 870 phim đăng ký của 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đầu tiên được tổ chức, Triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng là bước tiến quan trọng, gắn kết sáng tạo nghệ thuật với thị trường, thúc đẩy đầu tư, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và mở rộng không gian phát triển điện ảnh.

Đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ. Ảnh: ANH VŨ

HANIFF VIII vinh danh 4 nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế, 2 phim dẫn đầu doanh thu phòng vé từng năm 2025 và 2026, 10 phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong giai đoạn này và 1 đơn vị phát hành có đóng góp nổi bật cho thị trường điện ảnh Việt Nam.

HANIFF VIII vinh danh các nghệ sĩ, nhà làm phim có thành tích nổi bật. Ảnh: KHIẾU MINH

VĨNH XUÂN