Sở VH-TT TPHCM tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn thành phố

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Theo báo cáo tại tọa đàm, sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU, toàn thành phố đã xây dựng 7.677 mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Dẫu vậy, chất lượng giữa các mô hình chưa đồng đều. Không ít nơi nặng tư duy trang trí trực quan với vài tấm pa-nô, kệ sách tĩnh, để rồi sau ngày ra mắt rơi vào cảnh "cửa đóng then cài”.

Dự thảo bộ tiêu chí gồm 5 nhóm, với cơ cấu trọng số: chất lượng nội dung và chủ đề chiếm 25%; hiệu quả hoạt động và chất lượng trải nghiệm là 30%; tác động và sức lan tỏa xã hội là 25%; cơ sở vật chất 10%; năng lực quản lý, vận hành 10%. Để được công nhận tiêu biểu, mô hình phải đạt tổng điểm từ 4,0 trở lên và không có tiêu chí nào dưới 3,0. Riêng tiêu chí về độ chính xác, tin cậy của tư liệu, hiện vật bắt buộc phải đạt điểm tuyệt đối (5,0 điểm).

Góp ý hoàn thiện dự thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo cho rằng, thước đo sức lan tỏa cần gắn với hành vi ứng xử văn hóa thường ngày; đồng thời không gian văn hóa phải là thiết chế mở, thân thiện và không quá tốn kém.

GS-TSKH Trần Ngọc Thêm, giảng viên cao cấp Trường Đại học KHXH-NV (ĐHQG TPHCM), đề xuất có thể thay đổi tên gọi thành “Bộ tiêu chí xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Ông cũng đề nghị gộp nhóm hiệu quả hoạt động và nhóm tác động xã hội (rút từ 5 xuống còn 4 nhóm tiêu chí), đồng thời bổ sung tiêu chí tổ chức không gian số.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ góc nhìn học đường, cô Phạm Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Lái Thiêu), chia sẻ, do diện tích nhà trường dành gần hết cho công tác dạy và học nên không gian văn hóa rất nhỏ, học sinh phải mang sách, truyện về Bác từ nhà lên để đọc luân phiên. Trong khi đó, tại phường Tân Đông Hiệp, cuộc thi ý tưởng sáng tạo có 29 đơn vị tham gia đã dành 40/100 điểm cho tiêu chí hiệu quả và sức lan tỏa.

Tiếp thu 13 ý kiến tại tọa đàm, đồng chí Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết ban soạn thảo sẽ chỉnh sửa những nội dung trùng lặp; thiết kế các tiêu chí mở phù hợp từng lĩnh vực; nghiên cứu bổ sung tiêu chí cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên môi trường số và tiếp tục lấy ý kiến thêm một lần nữa. Trọng tâm của bộ tiêu chí là hướng đến sức sống bền bỉ, lâu dài của không gian văn hóa, hiện diện một cách tự nhiên trong đời sống nhân dân, không gượng ép theo phong trào.

THIÊN BÌNH