Sáng sớm một ngày đầu tháng 11, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ, đội ngũ nhân viên của Thư viện Khoa học tổng hợp (KHTH) TPHCM đã sẵn sàng chuẩn bị trang thiết bị cho một hành trình mới của chuyến xe Thư viện lưu động. Điểm đến lần này là Trường Tiểu học Lê Quang Định (phân hiệu 2, xã Nhà Bè, TPHCM).

Giờ học có một không hai

Giống như các chuyến xe trước, hành trình lần này có 8 người, bao gồm 6 nhân viên phục vụ và 2 tài xế, mang theo khoảng 800 cuốn sách cùng những trang thiết bị khác. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi Ngày hội khám phá khoa học, sáng tạo cho thiếu nhi năm 2026 của Thư viện KHTH TPHCM.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quang Định (phân hiệu 2, xã Nhà Bè, TPHCM) thích thú đọc sách khoa học do Thư viện lưu động mang đến. Ảnh: QUỲNH YÊN

Sách mang theo chủ yếu là về khoa học, nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thiếu nhi ở các điểm trường ngoại thành.

Đúng 7 giờ sáng, khi chiếc xe dừng lại giữa sân trường, các em học sinh nhanh chóng bao quanh với những ánh mắt háo hức lẫn tò mò. Để sách khoa học không trở nên khô cứng, đội ngũ phụ trách đã khéo léo kết hợp hài hòa giữa đọc sách, thực hành và giải trí trực quan.

Sân trường nhanh chóng chuyển thành một không gian khám phá sôi động với 5 trạm trải nghiệm chuyên biệt: Khoa học vui - Khám phá thế giới, Khoa học vui - Khéo tay, Đọc sách STEM, Drone và thế giới robot, Liên hoan phim khoa học.

Các hoạt động diễn ra xoay tua liên tục suốt buổi sáng cho đến giờ nghỉ trưa, đảm bảo mọi lớp học đều được tham gia. Tại đây, các em không chỉ đọc sách mà còn được trực tiếp điều khiển robot, tìm hiểu cơ chế vận hành của drone, hay tự tay tô màu, lắp ráp mô hình chú chim bằng giấy để khám phá nguyên lý lực cân bằng.

Việc được trực tiếp thực hành giúp các khái niệm khoa học vốn trừu tượng trên trang sách giáo khoa trở nên gần gũi hơn, các em tiếp thu kiến thức với sự hào hứng tự nhiên.

Cầm trên tay cuốn sách về Nam cực, em Đoàn Hoàng Phương Đoan (lớp 3.6) không giấu khỏi cảm giác thích thú khi một thế giới mới lạ mở ra trước mắt. “Em cũng rất thích và ấn tượng với phần thực hành cùng trạm Khoa học vui - Khéo tay khi được tự tay làm thành công mô hình con chim cân bằng trên ngón tay mà không cần sử dụng keo dán.

Đặc biệt, kết thúc hoạt động, em còn được mang sản phẩm do chính mình tạo ra về nhà để khoe với người thân”, em Đoàn Hoàng Phương Đoan chia sẻ.

Nhìn sự hứng khởi của học sinh, thầy Phạm Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quang Định, không khỏi xúc động. Thầy Phạm Văn Phước chia sẻ, đối với học sinh khu vực vùng ven như Nhà Bè, việc tiếp cận với sách vở vẫn còn gặp không ít rào cản.

Ngay tại nhà trường, không gian thư viện còn khá nhỏ hẹp, danh mục đầu sách còn đơn điệu và hình thức tổ chức phục vụ chủ yếu dừng ở việc đọc sách giấy truyền thống. Do diện tích hạn chế, mỗi ngày thư viện trường chỉ có thể đáp ứng lượt đọc cho khoảng một lớp học.

“Đọc sách có vai trò rất lớn trong việc giúp trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, tư duy khoa học và tích lũy kiến thức. Sự xuất hiện của chuyến xe Thư viện lưu động với các trạm trải nghiệm đa dạng, từ đọc sách, xem phim, vẽ tranh đến thực hành khoa học đã tạo nên một không khí sôi nổi, hào hứng cho cả học sinh lẫn đội ngũ giáo viên.

Tôi rất mong hoạt động này được duy trì thường xuyên, tối thiểu mỗi điểm trường và phân hiệu được đón chuyến xe từ 1-2 lần mỗi năm”, thầy Phạm Văn Phước bày tỏ.

Mô hình Thư viện lưu động được Thư viện KHTH TPHCM triển khai từ năm 2008, đến nay đã có 8 xe lưu động, hoạt động tại các địa bàn từ TPHCM đến Đồng Tháp, Vĩnh Long… Trong chuỗi hoạt động Ngày hội khám phá khoa học, sáng tạo cho thiếu nhi năm 2026, Thư viện KHTH TPHCM đã tổ chức 32 chuyến xe Thư viện lưu động đến phục vụ học sinh tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố, góp phần đưa khoa học và công nghệ đến gần hơn với các bạn nhỏ.

Kéo gần khoảng cách tri thức

Là cán bộ phụ trách thư viện Trường Tiểu học Lê Quang Định, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh luôn trăn trở với công tác phát triển văn hóa đọc cho học sinh tại địa phương - nơi có đông con em lao động tạm trú sinh sống.

Nhận thấy hiệu quả thiết thực của chuyến xe Thư viện lưu động, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh đã chủ động liên hệ và đăng ký với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Nhà Bè. Sau bao ngày chờ đợi, chuyến xe Thư viện lưu động hiện diện ngay trong sân trường.

“Hy vọng mỗi năm nhà trường được đón chuyến xe lưu động tối thiểu một lần để tất cả học sinh vùng ven đều có cơ hội bình đẳng trong việc khám phá nguồn tri thức phong phú”, chị Phạm Thị Mỹ Hạnh gửi gắm.

Do đặc thù công việc nên bà Đỗ Thị Mai Loan, Phó Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc (Thư viện KHTH TPHCM), không thể tham gia mọi hành trình, nhưng với bà, niềm vui và hạnh phúc chính là sự háo hức, nụ cười của các em học sinh ở các trường vùng ven, ngoại thành.

“Tôi mong muốn mô hình Thư viện lưu động sẽ tiếp tục được nhân rộng và chia sẻ rộng rãi, không chỉ dừng lại ở TPHCM mà còn lan tỏa đến các vùng sâu, vùng xa trên cả nước, giúp học sinh ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng, qua đó góp phần kéo gần khoảng cách tri thức và tạo nền tảng phát triển cho thế hệ trẻ”, bà Đỗ Thị Mai Loan chia sẻ.

QUỲNH YÊN