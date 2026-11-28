TP Huế đang từng bước định hình mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với du lịch và dịch vụ, hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Từ nền tảng di sản đến hệ sinh thái sáng tạo

Trong định hướng phát triển, Huế xác định công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực bổ trợ cho du lịch mà cần trở thành ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương. Thành phố đang tập trung xây dựng các chương trình, đề án mang tính chiến lược, tạo nền tảng phát triển đồng bộ các ngành công nghiệp văn hóa.

Huế phát huy nguồn lực di sản để phát triển công nghiệp văn hóa

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết, thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Đề án “Huế - Thành phố Nhiếp ảnh”, hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực; xây dựng kịch bản tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Huế cũng đang xây dựng Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế đến năm 2030. Cùng với việc hoàn thiện định hướng, cơ chế triển khai, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian hai bờ sông Hương, hệ thống bảo tàng công lập và ngoài công lập tiếp tục được duy trì, phát triển. Đây là những không gian đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tạo môi trường giao lưu, sáng tạo, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật, kết nối văn hóa với du lịch và dịch vụ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian hai bờ sông Hương tiếp tục được duy trì, phát triển

Một trong những hướng đi được TP Huế chú trọng là xây dựng các sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng, có sức thu hút công chúng. Thời gian tới, thành phố định hướng tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn như Tuần lễ Âm nhạc Di sản quốc tế (Huế Wonderverse), Tuần lễ Festival Nghệ thuật Huế, Lễ hội Ánh sáng (Hue Heri-tech Lighting Festival), chương trình truyền hình thực tế và hệ sinh thái kinh tế nhà sáng tạo Huế - The Hue Creators.

Việc đầu tư phát triển các sự kiện văn hóa mang bản sắc riêng, được tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, mở rộng không gian du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và thúc đẩy phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm, giải trí.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Cùng với phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, TP Huế tiếp tục xác định bảo tồn và phát huy giá trị di sản là nhiệm vụ trọng tâm. Đây vừa là trách nhiệm gìn giữ tài sản văn hóa qua các thế hệ, vừa là nền tảng xây dựng những sản phẩm du lịch, dịch vụ mang dấu ấn riêng của Huế.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách

Đại diện Sở VH-TT-DL TP Huế cho biết, bên cạnh việc bảo tồn các công trình, di tích và cảnh quan, thành phố chú trọng bảo vệ, trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống cộng đồng.

TP Huế đã ban hành Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam đến năm 2030”; triển khai các đề án bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030 và quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tri thức may, mặc áo dài Huế giai đoạn 2025-2030.

TP Huế đã ban hành Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam đến năm 2030”; triển khai các đề án bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030 và quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản Tri thức may, mặc áo dài Huế giai đoạn 2025-2030. Thành phố cũng đang xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản trong Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đến năm 2030.

Để các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, UBND TP Huế đã ban hành Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là lựa chọn những lĩnh vực có lợi thế, khả năng tạo giá trị gia tăng và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tránh đầu tư dàn trải.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố dự kiến tập trung phát triển 6 nhóm ngành gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ, làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo. Trong đó, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế được xác định là những lĩnh vực có vai trò dẫn dắt. Các sản phẩm công nghiệp văn hóa số được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và đưa giá trị văn hóa Huế đến với thị trường quốc tế.

Theo định hướng, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố; đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP. Huế hướng đến chuyển từ phương thức khai thác tài nguyên văn hóa truyền thống sang phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có tính sáng tạo, chuyên nghiệp và khả năng thương mại hóa.

VĂN THẮNG