Tham dự chương trình có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Ngô Hải Yến, Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Du khách nước ngoài thưởng thức bánh dân gian tại Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 11. Ảnh: HỒ SƠN

Sau một năm với 10 kỳ tổ chức, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm góp phần làm mới không gian Đường sách TPHCM, mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và hình thành điểm hẹn buổi tối cho người dân, du khách. Từ không gian chủ yếu hoạt động ban ngày, Đường sách từng bước trở thành điểm đến văn hóa đa dạng, kết nối sách, tri thức, nghệ thuật và các giá trị văn hóa truyền thống bằng những hình thức gần gũi, sinh động.

Qua các kỳ tổ chức, ngày hội dần trở thành điểm đến quen thuộc của người dân, đặc biệt là gia đình, giới trẻ và du khách. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội góp phần tăng số lượng chương trình tại Đường Sách từ 360 - 400 lên 450 - 500 sự kiện mỗi năm, mở rộng cơ hội tiếp cận sách và các hoạt động văn hóa cho công chúng.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Đường sách TPHCM, cho biết, dù được bổ sung nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm vào buổi tối, sách và tri thức vẫn luôn là nền tảng, là giá trị cốt lõi của Đường sách TPHCM.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của Đường sách như một không gian văn hóa tri thức, kết nối sách với đời sống, nghệ thuật và trải nghiệm thực tế. Để ngày hội phát triển bền vững và tạo dấu ấn riêng, bên cạnh nỗ lực của Đường sách, cần có sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyên môn và cộng đồng”, ông Bùi Xuân Đức bày tỏ.

Ông Lê Hoàng (phải), Giám đốc Đường sách TPHCM và ông Nguyễn Minh Hải trao hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: HỒ SƠN

Theo ông Bùi Xuân Đức, các hoạt động tại Ngày hội Sách và Văn hóa đêm hướng đến những trải nghiệm ý nghĩa, lan tỏa lối sống tích cực, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương và tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng. Qua đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục phát huy giá trị thông qua sự tham gia của công chúng.

Từ ngày 27 đến 29-11, tại Đường sách TPHCM diễn ra Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 11 với chủ đề “Cây tre trăm đốt”. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Cây tre trăm đốt, chương trình sử dụng hình tượng những đốt tre rời rạc được kết nối thành một chỉnh thể, biểu trưng cho sức mạnh của sự gắn kết, lòng tin và tinh thần bền bỉ. Ngày hội Sách và Văn hóa đêm lần thứ 11 có 5 không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc gồm: Trạm Chất Việt đón khách, phát passport văn hóa; Mộng Trúc Viên với trò chơi dân gian, board game và thử thách kiến thức; Chợ Nét Việt giới thiệu sách, sản phẩm thủ công và sáng tạo; Hội Quán Khắc Nhập tổ chức giao lưu, kể chuyện và biểu diễn nghệ thuật; Chất Việt Workshop mang đến các hoạt động thực hành văn hóa, sáng tạo.

HỒ SƠN