Triển lãm cá nhân lần thứ hai “Sắc màu ngẫu hứng” của họa sĩ trẻ Lê Nguyễn Minh Châu, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), diễn ra đến hết ngày 5-12 tại Không gian Nghệ thuật Đương đại - Cơ sở II Hội Mỹ thuật TPHCM (số 1 đường Einstein, phường Thủ Đức, TPHCM).

Họa sĩ Lê Nguyễn Minh Châu trò chuyện với khách tham quan triển lãm

Triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm acrylic trên giấy và vải canvas, được sáng tác từ những quan sát, trải nghiệm và cảm xúc của Minh Châu về con người, thiên nhiên, động vật và những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày.

Theo trường phái trừu tượng biểu hiện, Minh Châu sử dụng màu sắc, đường nét và hình khối một cách tự do. Em không ấn định ý nghĩa cho từng tác phẩm mà để người xem tự cảm nhận và tìm cách diễn giải riêng.

Họa sĩ Lê Nguyễn Minh Châu chia sẻ về tác phẩm

Theo họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật TPHCM, triển lãm đánh dấu bước trưởng thành trong hành trình sáng tạo của Minh Châu. Việc vừa đảm bảo chương trình học phổ thông, vừa hoàn thành số lượng lớn tác phẩm thể hiện niềm đam mê nghệ thuật và sự kiên trì của tác giả trẻ.

Trong khi nhiều bạn trẻ ở lứa tuổi này chú trọng vẽ sao cho giống với thực tế, đúng chuẩn mực kỹ thuật, Minh Châu lại chọn thể hiện cảm xúc, nhịp điệu và những rung động trước thế giới xung quanh. Tranh của em có bảng màu rực rỡ, độ tương phản mạnh, giàu sức sống. Tác giả không ngại phá vỡ tỷ lệ tả thực, phóng đại hoặc xếp chồng các mảng hình.

Minh Châu sinh năm 2011 tại TPHCM, đam mê hội họa từ nhỏ. Tháng 11-2025, em ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Trên trời dưới biển” tại 22 Gallery (phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). Dịp này, Minh Châu và gia đình dành 40% doanh thu bán tranh ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

THIÊN BÌNH