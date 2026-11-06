Ngày 6-11, tại TPHCM, Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp phát triển Bền vững (MMMS 2026) chính thức khai mạc. Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu, nhà khoa học hàng đầu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng chuyên môn.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Hội thảo do Hội Các nhà Biên tập Khoa học Việt Nam (VASE) phối hợp tổ chức cùng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và các đối tác uy tín trong nước và quốc tế như: Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU - Hàn Quốc), Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT - Nhật Bản), Tổng hội Cơ khí Việt Nam (VFMEA) và Hội đồng Biên tập Khoa học châu Á (CASE).

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến dự lễ khai mạc có GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long, Chủ tịch VASE, Chủ tịch Hội nghị MMMS 2026, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT; PGS.TS. Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT); PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) có sự tham dự của ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn. Về phía đơn vị đăng cai tổ chức có TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU phát biểu khai mạc.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức toàn cầu lớn như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và yêu cầu chuyển dịch năng lượng cấp thiết, nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở việc khám phá tri thức mới mà phải tìm ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

MMMS 2026 ghi nhận số lượng công trình khoa học ấn tượng với hơn 400 bản tóm tắt và 300 bản thảo toàn văn gửi về qua 15 tiểu ban kỹ thuật.

GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Thông qua quy trình phản biện kép (double peer-review) nghiêm ngặt của Hội đồng khoa học quốc tế, Ban Tổ chức đã chọn lọc 125 báo cáo thuyết trình trực tiếp (oral presentations) và 136 báo cáo dạng áp phích (poster presentations). Các nghiên cứu xuất sắc sẽ được xem xét công bố trên các ấn phẩm uy tín quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Scopus như chuỗi ấn phẩm Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME) của Nhà xuất bản Springer và Tạp chí Surface Review and Letters.

GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long, Chủ tịch Hội nghị khẳng định, MMMS là diễn đàn học thuật uy tín kết nối giới hàn lâm với doanh nghiệp, định hình tương lai phát triển bền vững.

Đánh giá về tầm vóc của sự kiện, GS.TSKH. Bành Tiến Long, Chủ tịch Hội nghị cho biết: “Được khởi xướng từ năm 2018 và duy trì định kỳ 2 năm một lần, chuỗi hội nghị MMMS đã không ngừng lớn mạnh, trở thành diễn đàn học thuật uy tín kết nối giới hàn lâm với doanh nghiệp. Sự kiện góp phần thúc đẩy vai trò của vật liệu, máy móc và công nghệ tiên tiến nhằm định hình tương lai phát triển bền vững, phù hợp với định hướng chiến lược của Chính phủ xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Trí tuệ Nhân tạo (AI) là động lực then chốt cho tăng trưởng”.

Đại biểu và nhà khoa học tham dự phiên thảo luận chuyên sâu về các xu hướng công nghệ cốt lõi tại MMMS 2026.

Đánh giá cao vai trò hợp tác quốc tế, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự VUSTA nhận định, thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam trong hơn 30 năm qua có đóng góp quan trọng từ sự hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong việc thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ. GS.TSKH. Đặng Vũ Minh kỳ vọng MMMS 2026 sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cộng đồng khoa học Việt Nam và thế giới.

Ở góc độ giáo dục đại học, GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đặc biệt đánh giá cao vai trò của PVU - một cơ sở đào tạo trong ngành năng lượng trong việc tổ chức thành công một hội thảo tầm cỡ, góp phần gắn kết giữa lý thuyết hàn lâm và thực tiễn công nghiệp, tạo động lực nghiên cứu cho các nhà khoa học trẻ.

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày với các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh những xu hướng công nghệ cốt lõi: Kỹ thuật Vòng đời (Life Cycle Engineering); Công nghệ Phát thải Thấp (Low-Emission Technology); Vật liệu Tiên tiến (Advanced Materials); Số hóa thúc đẩy bởi AI (AI-driven Digitalization). Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam như: GS. Jungil Song (Hàn Quốc), GS. Hiromi Isobe (Nhật Bản), GS. Jiwang Yan (Nhật Bản), GS. Kim Yun-Hea (Hàn Quốc) và PGS.TS. Phạm Huy Giao (PVU).

KHÁNH CHI