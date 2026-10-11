Hơn 20.000 khán giả hòa mình tại SAO Concert - The Stardom Music Festival

Tối 10-10, hơn 20.000 khán giả hòa mình vào không gian lễ hội âm nhạc đa tầng SAO Concert - The Stardom Music Festival tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM).

Sân khấu SAO Concert - The Stardom Music Festival

SAO Concert - The Stardom Music Festival là thương hiệu lễ hội âm nhạc thường niên do ISE Communications - đơn vị tổ chức lễ hội quốc tế chuyên nghiệp - phát triển, với định hướng trở thành một trong những music festival hàng đầu Việt Nam và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Một trong những điểm đặc trưng của SAO Concert - The Stardom Music Festival là cấu trúc 3 sân khấu được tổ chức back-to-back, nối tiếp từ sáng đến khuya.

Sunshine Stage là sân khấu mở đầu từ trưa, mang tinh thần trẻ trung và giàu năng lượng. Các tân binh của thị trường âm nhạc như Minh Huy, nhóm AEONUS, Đỗ Thành Duy, Duyên Kendy, Thiệu Gia Hoàng, Trang Anh… trình diễn.

Sân khấu Sunset Chill Stage diễn ra vào thời điểm chiều tối là không gian của dòng nhạc indie, quy tụ nhiều tên tuổi: Hằng Bingboong, Hoàng Duyên, Vũ Thanh Vân, Minh Tốc & Lam, 52HZ, Rio, marzuz…

Khép lại hành trình là Stardom Journey Stage, sân khấu diễn ra vào buổi tối quy tụ các nghệ sĩ "bùng nổ thị trường" thời gian vừa qua: Ryhder, Quang Hùng MasterD, Uprize, Mew Amazing, Chi Xê…

Các nghệ sĩ biểu diễn tại SAO Concert - The Stardom Music Festival

Đặc biệt, trong mùa thứ ba đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất từ SAO Concert (đêm nhạc quy mô lớn) sang SAO Concert The Stardom Music Festival (lễ hội âm nhạc đa tầng). Chương trình ngoài quy tụ hơn 50 nghệ sĩ còn có 10 công ty quản lý nghệ sĩ, công ty giải trí, label âm nhạc… mang đến không gian lễ hội đa tầng, nơi âm nhạc, nghệ thuật, thời trang và phong cách sống cùng giao thoa.

TIỂU TÂN