Tối 22-11, Nguyễn Đỗ Khánh An xuất sắc giành Giải nhất Sao Mai 2026 sau màn trình diễn Đá trông chồng đầy nội lực. Nữ ca sĩ 20 tuổi gây bất ngờ với sự "lột xác" ngoạn mục, chinh phục ban giám khảo bằng kỹ thuật thanh nhạc và phong cách biểu diễn bùng nổ.

Nguyễn Đỗ Khánh An được trao giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2026. Ảnh: KHANG NGUYÊN

Sau gần 2 tháng tranh tài qua 6 liveshow, đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), với cuộc so tài của 6 giọng ca xuất sắc nhất. Những lựa chọn âm nhạc táo bạo, cách làm mới các ca khúc quen thuộc đã tạo nên cuộc tranh tài hấp dẫn ở chặng cuối.

Hai giải nhì được trao cho Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Ảnh: KHANG NGUYÊN

Mở màn đêm thi, Nguyễn Mộc An lựa chọn Hà Tĩnh mình thương của nhạc sĩ An Thuyên, ghi điểm bằng giọng hát ngọt ngào, đằm thắm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đây là phần thể hiện tốt nhất của Mộc An từ đầu mùa giải, dù ca khúc chưa giúp cô phô diễn hết khả năng kỹ thuật.

Không khí sân khấu trở nên sôi động khi Đỗ Hải Đăng xuất hiện với Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Thay vì đi theo dấu ấn quen thuộc của ca sĩ Tùng Dương, Hải Đăng mạnh dạn "pop hóa" tác phẩm bằng bản phối hiện đại, tiết tấu mới mẻ.

Tiếp nối là màn trình diễn Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đưa Nguyễn Đỗ Khánh An trở thành tâm điểm đêm thi. Cô gái sinh năm 2006 gây ấn tượng bằng phong cách mạnh mẽ, khả năng làm chủ sân khấu cùng những đoạn cao trào được xử lý đầy nội lực.

PGS-TS Tân Nhàn nhận xét: "Đá trông chồng là phần thi hoàn hảo nhất cho tới thời điểm này. Khánh An đã lột xác hoàn toàn so với 6 liveshow trước". Đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật hát nốt cao, nữ giám khảo dự đoán Khánh An sẽ trở thành ngôi sao của dòng nhạc dân gian trong tương lai.

Trao giải cho 3 thí sinh đoạt giải ba cuộc thi. Ảnh: KHANG NGUYÊN

Sau phần thi của Khánh An, Nguyễn Xuân Dũng đưa khán giả đến với không gian âm nhạc hào hùng qua bản trường ca Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Sở hữu chất giọng thính phòng đẹp, ngoại hình sáng sân khấu, Xuân Dũng được đánh giá cao về tiềm năng, dù vẫn còn hạn chế trong cách xử lý một số đoạn của tác phẩm.

Mai Thu Hương tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với Hồ thiêng của nhạc sĩ Hoàng Thành. Giọng hát giàu nội lực, kỹ thuật vững vàng giúp cô hoàn thành một tác phẩm khó, dù chưa bộc lộ hết cá tính âm nhạc như những vòng trước.

Những khoảnh khắc ấn tượng của các thí sinh ở Chung kết Sao Mai 2026. Clip ban tổ chức cung cấp

Khép lại cuộc tranh tài, Hoàng Thu Hà gây bất ngờ với Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Hóa thân thành nhân vật Xúy Vân, Thu Hà kết hợp chất liệu chèo cổ với âm nhạc đương đại, tạo nên phần trình diễn vừa duyên dáng, vừa mới mẻ. Sự bứt phá này được ban giám khảo đánh giá cao, nhất là ở cách nữ thí sinh làm mới âm nhạc truyền thống.

Các thí sinh được trao trao giấy chứng nhận tham dự Chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2026. Ảnh: KHANG NGUYÊN

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Đỗ Khánh An được xướng tên ở Giải nhất Sao Mai 2026. Các giải nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Các giải ba được trao cho Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An.

Đỗ Hải Đăng nhận giải Sol Vàng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Đoàn Linh giành giải Khán giả bình chọn; Bảo Anh và Kim Jea Bin nhận giải Triển vọng. Hai giải Phong cách thuộc về Hải Anh và Đoàn Linh, trong khi H'Vi Ktla nhận giải Ấn tượng và phần thưởng dành cho thí sinh dân tộc thiểu số.

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KHANG NGUYÊN