Với "Về Nhà", Running Man Vietnam không chỉ khép lại mùa 2026 bằng một hình thức thưởng thức đặc biệt trên màn ảnh rộng, mà còn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển thương hiệu dài hạn, đa dạng hơn tại Việt Nam.

“Running Man Vietnam 2026: Về nhà” sẽ lên sóng màn ảnh rộng. Ảnh: NSX

Theo nhà sản xuất Forest Studio, Running Man Vietnam 2026: Về nhà sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 27-11 tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc. Sau khi tập 16 kết thúc, quán quân của mùa vẫn chưa xuất hiện. Do đó, bản điện ảnh lần này hứa hẹn giải mã các bí ẩn của Gia tộc R, công bố người chiến thắng.

Việc liên tiếp ba lần đưa nội dung ra rạp, với những dấu ấn tích cực tại phòng vé, cho thấy Running Man Vietnam đang từng bước mở rộng trải nghiệm của khán giả và kéo dài vòng đời thương hiệu ngoài truyền hình, nền tảng số. Đây không còn là một thử nghiệm đơn lẻ, mà là hướng khai thác đang được chương trình duy trì qua nhiều mùa.

Trên thế giới, các phiên bản Running Man tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng từng tổ chức những suất chiếu nội dung đặc biệt tại rạp. Tại Việt Nam, việc triển khai liên tiếp ba đợt phát hành góp phần mở rộng cách thức vận hành và thương mại hóa một format truyền hình thực tế quốc tế tại thị trường nội địa.

Ngay sau khi thông tin chương trình trở lại rạp được công bố, cộng đồng người hâm mộ rất háo hức. Bên cạnh trải nghiệm thưởng thức bộ phim, khán giả có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thành viên Gia tộc R gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P. thông qua chuỗi cine tour dự kiến được tổ chức tại TPHCM và Hà Nội.

Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thành viên Gia tộc R với chuỗi cine tour của “Running Man Vietnam 2026: Về nhà”. Ảnh: NSX



Running Man Vietnam 2026 ghi nhận những thành tích nổi bật trên các nền tảng số: chương trình thu hút hơn 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số; cả 16 tập mùa 2026 đều nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube.

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TIỂU TÂN