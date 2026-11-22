Sau thành công của Live concert See The Light Day 1 tại Hà Nội, Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định đẳng cấp với Day 2 tại TPHCM, tối 21-11. Concert thu hút 25.000 khán giả, được đầu tư công phu từ âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn đến vũ đạo, thời trang.

See The Light Day 2 thu hút 25.000 khán giả. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thông điệp về hành trình một cô gái đi tìm ánh sáng trong chính mình và trở nên mạnh mẽ như chiến binh, lan tỏa điều tốt đẹp đến mọi người được truyền tải xuyên suốt 4 chương âm nhạc. Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, các ca khúc được kết nối thành hành trình cảm xúc, kết hợp cùng ngôn ngữ sân khấu và nghệ thuật trình diễn.

Chương đầu tiên đưa khán giả trở về những ký ức âm nhạc quen thuộc qua Hào quang; liên khúc Tóc nâu môi trầm - Họa mi tóc nâu, Đôi cánh tình yêu - Cô gái đến từ hôm qua; Rực rỡ tháng năm... Những ca khúc được làm mới bằng các bản phối, cách dàn dựng hiện đại.

See The Light đầu tư trong từng tiết mục. Ảnh: BTC

Chương hai chuyển sang không gian trầm tối, khai thác những góc khuất nội tâm và cảm xúc trong tình yêu qua các ca khúc Tay vớt ánh trăng, Hát với dòng sông, Sai, Nụ hôn bất ngờ, Muộn màng là từ lúc, Hoa nắng, Đừng hỏi em, Ngày anh ra đi, Độc, Lạnh lùng. Các tiết mục được kết hợp với múa đương đại, nghệ thuật tạo hình, ánh sáng... mang đến những màn trình diễn giàu tính tự sự.

Chương ba đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành trình cảm xúc, thể hiện tinh thần kiên cường của một chiến binh. Loạt ca khúc Vì em tất cả, Nếu có buông tay, Như một giấc mơ, Yêu dại khờ, Khi tình yêu trở lại, Chuyện để dành… lần lượt được trình diễn với nhiều màu sắc khác nhau.

Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương cuối cùng có tên gọi “Hành trình”, mở ra với ca khúc chủ đề See The Light như lời khẳng định về sức mạnh của niềm tin và ánh sáng trong mỗi người. Các ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu, Dường như ta đã, Đúng cũng thành sai, Nơi mình dừng chân… tiếp tục đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đặc biệt, chương trình còn mang đến một ca khúc hoàn toàn mới gửi gắm sự trân trọng của Mỹ Tâm dành cho những người đồng hành.

Ảnh: BTC

Không ca sĩ khách mời, Mỹ Tâm đảm nhận toàn bộ chương trình với 40 ca khúc. Cô liên tục chuyển đổi giữa những bản ballad giàu cảm xúc và các tiết mục dance sôi động, đồng thời duy trì năng lượng, sự kết nối với 25.000 khán giả xuyên suốt đêm diễn.

Ba mẹ của Mỹ Tâm dự đêm nhạc của con gái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

See The Light Day 2 bùng nổ với 25.000 khán giả. Ảnh: HOÀNG HÙNG

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TIỂU TÂN - HOÀNG HÙNG