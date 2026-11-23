Tối 23-11, tại không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), Trung tâm Nghệ thuật Thành phố tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - “Sắc màu văn hóa Việt” TPHCM năm 2026.

Các chương trình là sự hòa quyện giữa thời trang di sản, âm nhạc đương đại và nghệ thuật sân khấu nhằm tôn vinh văn hóa Việt.

Trong không gian sắp đặt và triển lãm nghệ thuật thời trang “Ngôi nhà chung” biểu trưng cho nét đẹp văn hóa Việt, 4 nhà thiết kế đã mang đến 4 bộ sưu tập.

Các thiết kế thời trang áo dài trình diễn tại “Ngôi nhà chung”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

BST Vàng son của NTK Tuấn Hải mở ra hành trình giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Các thiết kế tôn vinh nét đẹp cổ điển, kế thừa di sản và gửi gắm thông điệp tiếp nối giá trị truyền thống qua từng thế hệ.

NTK Viết Bảo mang đến BST Vương giả chi hoa lấy cảm hứng từ hoa ngô đồng nở rộ tại Đại Nội - TP Huế, đưa di sản cung đình vào phom dáng thời trang đương đại.

BST Sắc hội của NTK Lê Ngọc Thủy Tiên tái hiện không gian lễ hội mùa xuân trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (di sản phi vật thể UNESCO).

BST Kỷ nguyên vươn mình do NTK Dexnol Trần và Tuấn Huỳnh thực hiện là những sáng tạo độc đáo trên tà áo dài truyền thống, tích hợp công nghệ hiện đại. Chỉ với một cú chạm, du khách quốc tế có thể khám phá trực tiếp hình ảnh di sản văn hóa Việt.

Đông đảo người dân, du khách chăm chú theo dõi các màn trình diễn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trên sân khấu chính, chương trình mở màn sôi động với tiết mục võ nhạc "Cò lả" và màn trình diễn "Tinh hoa Võ cổ truyền" của Đội Năng khiếu Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM.

Tiếp đó, nhóm Nam Tộc đưa đến khán giả màn biểu diễn nhạc cụ truyền thống với lối hòa âm đương đại.

Đội Năng khiếu Liên đoàn Võ cổ truyền TPHCM trình diễn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhóm Nam Tộc biểu diễn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong đêm diễn, khán giả có dịp thưởng thức trích đoạn À Ố Show của Lune Production - một tác phẩm nghệ thuật trình diễn đương đại khai thác chất liệu văn hóa và đời sống Việt Nam bằng ngôn ngữ sân khấu độc đáo.

Trích đoạn À Ố Show. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trích đoạn vở diễn Mơ show tiếp nối hành trình khám phá sức sáng tạo của nghệ thuật biểu diễn, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Ra mắt từ tháng 6-2026, Mơ show được dàn dựng riêng cho Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, kết hợp sân khấu cạn và sân khấu nước. Qua 42 suất diễn, chương trình thu hút gần 50.000 lượt khán giả. Ánh sáng, laser, hiệu ứng đa phương tiện hòa quyện cùng âm nhạc lấy cảm hứng từ Hò - Xự - Xang - Xê - Cống, mang âm hưởng Nam bộ vào từng cảnh diễn.

Video: Trích đoạn "Mơ show"

Chương trình khép lại với buổi giao lưu cùng đoàn phim Thám tử Kiên 2 - Lời nguyền hoàng kim gồm đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất - diễn viên Đinh Ngọc Diệp, dàn diễn viên Quốc Huy, Vĩnh Đam, Rima Thanh Vy...

Trong ngày thứ hai của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - “Sắc màu văn hóa Việt” TPHCM năm 2026, người dân và du khách cũng được thưởng thức nghệ thuật cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn; dân ca ví - giặm Nghệ Tĩnh do CLB Dân ca Ví - Giặm Bình Trưng trình diễn và những màn hòa tấu nhạc hiện đại đến từ ban nhạc Youth Band... Khán giả hào hứng thưởng thức màn biểu diễn nghệ thuật cải lương. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TIỂU TÂN - HOÀNG TRIỀU