Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đại Hàn dân quốc

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, đánh giá cao quan hệ song phương sau hơn ba thập kỷ, từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 12-2022 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng, đồng thời mở rộng mạnh mẽ sang khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM, hiện có hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại TPHCM, cùng hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn. Cộng đồng người Hàn Quốc không chỉ đóng góp vào kinh tế mà còn trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân của TPHCM.

Với vai trò là tổ chức hữu nghị nhân dân, Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM luôn xác định là một trong những cầu nối góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Jung Jung Tae phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: THỤY VŨ

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM cũng chia sẻ, Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành những người bạn gần gũi và vô cùng thân thiết. Sự giao lưu giữa người dân hai nước cũng ngày càng sâu rộng và bền chặt.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae đánh giá cao Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM đã đóng vai trò là một cầu nối quan trọng trong hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: THỤY VŨ

Theo ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ và đồng hành nhiều hơn nữa với Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM và các tổ chức liên quan trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên, giao lưu nhân dân.

THỤY VŨ