TPHCM bồi dưỡng cán bộ về an sinh xã hội với chuyên gia Hàn Quốc

Ngày 10-7, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp các đối tác Hàn Quốc tổ chức bế mạc chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Công tác an sinh xã hội và bảo trợ phúc lợi trong bối cảnh đô thị hiện đại”.

Các học viên tham gia bồi dưỡng chuyên đề “Công tác an sinh xã hội và bảo trợ phúc lợi trong bối cảnh đô thị hiện đại”

Chương trình khép lại tuần học tập, trao đổi giữa đội ngũ cán bộ thành phố và các chuyên gia Hàn Quốc. Đây là một trong các chương trình bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài theo kế hoạch năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, được triển khai theo mô hình kết hợp giữa học tập trong nước và nghiên cứu thực tế tại Hàn Quốc.

Chương trình nhằm cập nhật những xu hướng, kinh nghiệm và mô hình quản trị tiên tiến của Hàn Quốc trong lĩnh vực an sinh xã hội, phúc lợi công; qua đó góp phần nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và triển khai chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại TPHCM.

Tham gia chương trình có 60 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của thành phố. Các học viên được các giáo sư đến từ những trường đại học của Hàn Quốc như Đại học Kyung Hee, Đại học Sungkyunkwan và Đại học Yonsei trực tiếp giảng dạy.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho các học viên và tặng quà tri ân các giáo sư, giảng viên Hàn Quốc tham gia giảng dạy, đồng hành cùng chương trình.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 18-7, đoàn gồm 20 học viên cùng phiên dịch viên tiếp tục chương trình nghiên cứu thực tế tại Seoul, Hàn Quốc. Thông qua các buổi tọa đàm và khảo sát thực tế, học viên sẽ nghiên cứu khả năng vận dụng các mô hình quản trị tiên tiến vào quá trình hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội của TPHCM.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã cử đoàn cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cấp xã” tại Trung Quốc; đồng thời cử cán bộ tham dự chương trình “Hoạch định chiến lược chính sách và quản lý đô thị” tại Singapore, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngoài ra, dự kiến, cuối tháng 8 năm nay, Thành ủy TPHCM tiếp tục cử đoàn cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng về “Kinh nghiệm lãnh đạo, vận hành và quản trị chính quyền địa phương hai cấp” tại Nhật Bản.

CẨM NƯƠNG