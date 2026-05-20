Doanh nghiệp Hàn Quốc gia tăng đầu tư vào AI, bán dẫn và tài chính số tại TPHCM

Chiều 20-5, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc (AKC) cùng Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp TPHCM – Hàn Quốc năm 2026, thu hút đông đảo doanh nghiệp hai nước tham gia kết nối đầu tư và thương mại.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC cho biết, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư chiến lược của TPHCM. Thành phố hiện có hơn 20.800 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 142 tỷ USD từ 152 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượng dự án với 3.349 dự án đang hoạt động, tập trung vào công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghệ, logistics và thương mại.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, TPHCM mong muốn đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm mở rộng chuỗi cung ứng công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản xuất xanh. Trong giai đoạn tới, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào 4 nhóm lĩnh vực gồm: trung tâm tài chính quốc tế và fintech; hệ sinh thái AI và bán dẫn; startup - quỹ đầu tư mạo hiểm; đô thị thông minh và tăng trưởng xanh.

Phía Hàn Quốc cũng cho thấy xu hướng đầu tư đang thay đổi mạnh. Ông Kim Jae-shin, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc (AKC) nhận định, Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu dùng hấp dẫn mà còn giữ vai trò trung tâm sản xuất của khu vực ASEAN. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, doanh nghiệp Hàn Quốc đang quan tâm mạnh hơn đến các lĩnh vực công nghệ, sản xuất điện tử, AI, bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Trong khi đó, ông Kim Dae-young, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) đánh giá Việt Nam đang sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn ở các ngành điện tử, công nghệ thông tin, dệt may, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Đây là nền tảng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực.

Nhìn nhận về xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Bok Dug-Gyou, đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) cho rằng, doanh nghiệp Hàn Quốc đang hình thành các hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam. Riêng hệ sinh thái Samsung đã kéo theo hơn 1.000 doanh nghiệp vệ tinh, hay LG Electronics có khoảng 35 doanh nghiệp phụ trợ đi kèm...

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao mà TPHCM đang ưu tiên thu hút, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam.

"Nếu nâng được tỷ lệ nội địa hóa và phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, ô tô và công nghệ cao", Ông Bok Dug-Gyou nhấn mạnh.

